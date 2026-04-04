الجيش الأردني: إيران وفصائل موالية تستهدف المملكة دون مبرر

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، اليوم السبت، إن الصواريخ التي أطلقتها إيران والفصائل المرتبطة بها لم تكن عابرة بل استهدفت مؤسسات حيوية في المملكة.

وأضاف الحياري، خلال مؤتمر صحفي في عمّان، أن الجيش الأردني اعترض 261 صاروخا وطائرة مسيّرة منذ بدء الحرب، ولم يتمكّن من اعتراض 20 صاروخا ومسيّرة، مشيرا إلى أن نسبة فشل الصواريخ المُستخدَمة في الأزمة الحالية تجاوزت 25%.

وتابع أن إيران والفصائل المرتبطة بها تستهدف المملكة دون مبرر بصواريخ ومسيّرات ألحقت إصابات وأضرارا مادية.

وقال المتحدث العسكري إن ارتفاع نسبة فشل الصواريخ يزيد خطر سقوطها في مناطق غير مستهدفة، بما في ذلك الأراضي الأردنية، مشيرا إلى ضرورة إسقاطها في المناطق الشرقية الصحراوية بعيدا عن التجمعات السكانية.

وأوضح أن الطائرات المسيرة، التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة، تكون أكثر عُرضة للسقوط قبل بلوغ أهدافها، نتيجة تأثرها بالأحوال الجوية والتشويش الإلكتروني، مؤكدا ضرورة التعامل معها وإسقاطها فور رصدها، خاصة قرب المناطق السكنية.

وأشار الحياري إلى أن القوات المسلحة الأردنية طورت منظومة متكاملة للتعامل مع المسيّرات، تشمل الرصد المبكر والتشويش الإلكتروني والاعتراض المباشر، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والاستفادة من الخبرات العملياتية، موضحا أن بعض المسّيرات، بسبب حجمها وسرعتها وارتفاعها لا تزال تشكّل تحديا، مما استدعى تكثيف المراقبة على الواجهات الحدودية.

وأكد أن القوات المسلحة تتابع التهديدات الصادرة عن فصائل مسلحة في دول مجاورة "بكل جدية"، مشددا على أن الجيش قادر على التعامل معها بحزم.

وأشار الحياري إلى أن سلاسل التوريد والأمن الغذائي لم تتأثر بشكل جوهري حتى الآن، بفضل الإجراءات الاستباقية، داعيا المواطنين إلى عدم تخزين المواد الغذائية لتجنب إرباك الأسواق، لافتا إلى دور المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في توفير السلع الأساسية.

جاهزية واستجابة

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن المديرية رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاتها، وفعّلت خطط الطوارئ بالتنسيق مع القوات المسلحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف السرطاوي أن كوادر الدفاع المدني والأمن العام تعاملت منذ بدء التصعيد مع 585 بلاغا بسقوط صواريخ أو شظايا في مختلف محافظات المملكة، أسفرت عن 28 إصابة معظمها طفيفة، إضافة إلى أضرار في 59 منزلا و31 مركبة، إلى جانب 16 حادثا طالت الممتلكات العامة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار 476 مرة منذ بدء التصعيد، موضحا أن توقيت إطلاقها جرى تنظيمه بين الساعة السابعة صباحا ومنتصف الليل.

وأكد المتحدث الأمني ضرورة التعامل مع صافرات الإنذار بجدية، محذرا من التراخي أو التعامل معها كأمر اعتيادي، كما شدد على خطورة التجمهر قرب مواقع سقوط المقذوفات، لما تشكّله من تهديد مباشر على السلامة العامة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايت المتحدة هجمات واسعة على إيران بحجة القضاء على التهديد الذي تشكّله برامجها النووية والصاروخية. وترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما تستهدف ما تصفها بقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.