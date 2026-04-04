استهدافات الخليج.. أضرار في دبي وإنذارات بالبحرين والسعودية

تعرّضت 3 دول خليجية لهجمات، فجر السبت، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الـ36.

الإمارات

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إنه "جرى التعامل مع حادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة أوراكل في مدينة دبي للإنترنت، نتيجة اعتراض جوي ناجح، دون تسجيل إصابات".

وفي وقت سابق، قال مكتب دبي الإعلامي، إنه "تم التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض جوي ناجح على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، دون وقوع حريق أو تسجيل أي إصابات".

وأعلنت الإمارات، مساء الجمعة، عن مقتل شخص مصري الجنسية وإصابة 4 آخرين، مصريين وباكستانييْن، إثر حريقين ناجمين عن هجمات على منشآت حبشان للغاز.

ويقع مجمع حبشان للغاز في منطقة الظفرة، على بُعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة أبو ظبي.

ويمثل المجمّع العمود الفقري لإمدادات الغاز في الإمارات، إذ يوفر نحو 80% من إجمالي احتياجاتها اليومية من الغاز.

البحرين

كما قالت قوة دفاع البحرين إنها اعترضت 8 مسيّرات خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 188 صاروخا و453 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

السعودية

وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني السعودي، في بيان، أنه "تم إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية" للبلاد، دون مزيد من التفاصيل، ليعود بعدها ويصدر بيانا آخر عن زوال التهديد الأمني.

قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع -في بيان- أمس الجمعة أنها تصدت بنجاح لهجوم إيراني بعدد من المسيّرات.

والخميس، حذّر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من مغبة استهداف البنية التحتية الحيوية، لا سيما المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

إعلان

وتستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن تلك الهجمات استهدفت منشآت مدنية ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية بالغة بتلك البلدان، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.