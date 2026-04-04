إصابة 5 فلسطينيين واعتداءات إسرائيلية في الضفة والقدس

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بينهم امرأتان اليوم السبت، باعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي أراضي بلدة بيرزيت شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على امرأتين أثناء قطفهما نبتة "الميرمية" بين أراضي بلدتي بيرزيت وعطارة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض خفيفة.

وفي اعتداء مماثل أصيب مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم السبت، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة جبع جنوب جنين. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت مصابين إلى المستشفى، بعد أن ضربهما مستوطنون في منطقة المحجر بالبلدة.

وحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، نفذ المستوطنون 443 اعتداء خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة أصيب مواطن فلسطيني، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال، وأوضحت محافظة القدس أن المواطن المصاب في الخمسينيات من عمره وأنه أُصيب بالرصاص في وجهه، واستقرت إحدى الطلقات قرب عينه، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

مداهمات واعتقالات

وفي بيت لحم اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب المدينة، ودهمت عددا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال "مكتب إعلام الأسرى" في بيان له إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن زبون، وحمد أبو حماد خلال اقتحامها لمخيم عايدة شمال بيت لحم، مشيرا إلى اعتقال الجيش الإسرائيلي المواطن حربي جملان من بلدة عصيرة الشمالية في مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان باقتحام قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية ومخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، وبأنها دهمت منازل المواطنين هناك وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية البرج جنوب المدينة، ودهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب المبرح على أصحابها وفق مصادر محلية لوكالة الأناضول.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بما يشمل القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني وذلك منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تزامنا مع الإبادة الجماعية بغزة.

وأسفرت تلك الاعتداءات بالضفة عن استشهاد 1340 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.