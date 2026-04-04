إصابة 365 عسكريا أمريكيا منذ انطلاق العملية العسكرية ضد إيران

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن 365 عسكريا أمريكيا أصيبوا بجروح في العمليات القتالية منذ إطلاق عملية "الغضب الملحمي" قبل نحو خمسة أسابيع، في حين لا يزال عدد القتلى ثابتا عند 13.

وأوضحت البيانات أن غالبية المصابين هم من القوات البرية، إذ بلغ عددهم 247 جنديا، تلاهم 63 من البحرية، و19 من مشاة البحرية، و36 من القوات الجوية.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول في "البنتاغون" قوله إن أكثر من 75% من الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي تتعلق بإصابات دماغية رضّية، وهو نوع من الإصابات ينتج عن قوة خارجية على الرأس، وتشمل أعراضه الصداع والدوار والغثيان والقيء وفقدان الوعي، وتختلف شدتها حسب قوة الإصابة.

إصابات حرجة

وأوضح المسؤول أن العسكريين المصنفين بجروح خطيرة هم أولئك الذين قد تكون وفاتهم وشيكة أو محتملة.

ومن جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إن معظم إصابات أفراد الجيش الأمريكي نتجت عن هجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

ويؤكد البنتاغون أن أرقام الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، إذ قد لا يتلقى بعض الجنود الرعاية الطبية فور وقوع الحوادث، بحسب شدة الإصابة.

وفي سياق متصل، أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، الجمعة، أن إيران أسقطت طائرة حربية أمريكية خلال العمليات الأخيرة، وأوضح الموقع أن الطائرة كان على متنها شخصان، ولا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على أحد أفراد الطاقم.