إصابة 365 عسكريا أمريكيا منذ انطلاق العملية العسكرية ضد إيران

Members of the military place a transfer case in a vehicle during a dignified transfer of the remains of six U.S. Army service members of the 103rd Sustainment Command, who were killed in Kuwait, Major Jeffrey O'Brien, Capitain Cody Khork, Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan, Sergeant 1st Class Nicole Amor, Sergeant 1st Class Noah Tietjens and Sergeant Declan Coady, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Nathan Howard
مراسم نقل رفات ستة جنود أمريكيين قُتلوا في الكويت 7 مارس/ آذار الماضي (رويترز)
Published On 4/4/2026

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن 365 عسكريا أمريكيا أصيبوا بجروح في العمليات القتالية منذ إطلاق عملية "الغضب الملحمي" قبل نحو خمسة أسابيع، في حين لا يزال عدد القتلى ثابتا عند 13.

وأوضحت البيانات أن غالبية المصابين هم من القوات البرية، إذ بلغ عددهم 247 جنديا، تلاهم 63 من البحرية، و19 من مشاة البحرية، و36 من القوات الجوية.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول في "البنتاغون" قوله إن أكثر من 75% من الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي تتعلق بإصابات دماغية رضّية، وهو نوع من الإصابات ينتج عن قوة خارجية على الرأس، وتشمل أعراضه الصداع والدوار والغثيان والقيء وفقدان الوعي، وتختلف شدتها حسب قوة الإصابة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحيي مراسم نقل جثامين ستة جنود أمريكيين قتلوا نتيجة الحرب على إيران (رويترز)

إصابات حرجة

وأوضح المسؤول أن العسكريين المصنفين بجروح خطيرة هم أولئك الذين قد تكون وفاتهم وشيكة أو محتملة.

ومن جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إن معظم إصابات أفراد الجيش الأمريكي نتجت عن هجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

ويؤكد البنتاغون أن أرقام الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، إذ قد لا يتلقى بعض الجنود الرعاية الطبية فور وقوع الحوادث، بحسب شدة الإصابة.

وفي سياق متصل، أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، الجمعة، أن إيران أسقطت طائرة حربية أمريكية خلال العمليات الأخيرة، وأوضح الموقع أن الطائرة كان على متنها شخصان، ولا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على أحد أفراد الطاقم.

المصدر: الصحافة الأميركية

