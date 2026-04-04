"أنصار الله" في اليمن تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي ومسيّرات

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية جديدة "استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة وأهدافا حيوية وعسكرية جنوبي فلسطين المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيّرة"، في إطار تصعيد عملياتها ضد إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان متلفز إن العملية تُعَد الخامسة ضمن سلسلة عمليات نفذتها الجماعة، مؤكدا أنها "جاءت دعما وإسنادا لمحور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين، وفي سياق مواجهة المخطط الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد"، حسب قوله.

وأضاف سريع أن العملية نُفذت بالاشتراك مع الحرس الثوري والجيش الإيراني وحزب الله في لبنان، مشيرا إلى أنها حققت أهدافها بنجاح، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي دُمرت.

وأكد البيان استمرار العمليات العسكرية للجماعة ضمن ما تسميه "محور المقاومة"، مشددا على أن هذه الهجمات لن تتوقف حتى تحقيق النصر، في إشارة إلى استمرار التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الدائرة في المنطقة.

كما حيَّت الجماعة في بيانها الحشود الشعبية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، التي خرجت رفضا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وقالت إن هذه التحركات "تعكس موقفا شعبيا داعما لخيار المواجهة".

وتأتي هذه العملية مع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية، إذ شاركت جماعة "أنصار الله" في الهجمات ضد إسرائيل، بالتوازي مع تصاعد التنسيق مع حلفائها في إيران ولبنان، في مشهد يعكس انتقال الصراع إلى مستوى أكثر تعقيدا وتشابكا على امتداد جبهات متعددة.