أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني استعرضا في اجتماع، اليوم السبت بقصر لوسيل، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه الطريق الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد، وصون أمن الطاقة في المنطقة.

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى الدوحة، صباح اليوم، في زيارة عمل لدولة قطر، يأتي ذلك بعد أن أنهت زيارة رسمية إلى السعودية.

وبحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، مع ميلوني الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد بحث مع ميلوني تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وقالت ميلوني، في لقاء تلفزيوني قبل وصولها إلى السعودية، إنها ستبحث خلال زيارتها إلى دول الخليج إمدادات الطاقة، إذ تستورد إيطاليا من دول المجلس نحو 15% من احتياجات البلاد النفطية.

وأكدت ميلوني، مطلع الشهر الماضي، أن روما تعتزم إرسال مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج لمواجهة الغارات الجوية الإيرانية.

من جهتها، نقلت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية عن مصادر أن قرار ميلوني بالسفر إلى الخليج كان مدفوعا بصدمة الطاقة وتداعيات الحرب الجارية على بلادها.

وأضافت الصحيفة أنها اتخذت القرار بشكل شخصي ووسط سرية تامة ولم يعلم بالرحلة سوى رئيس الجمهورية، مؤكدة أن أمن الطاقة لإيطاليا هو الشغل الشاغل لميلوني خلال هذه الرحلة.