5 سفن تعبر هرمز بعد إعلان إغلاقه من جهة بحر العرب

عبرت 5 سفن مضيق هرمز في الاتجاهين، اليوم الخميس، تزامنا مع إعلان البحرية الإيرانية إغلاقه من جهة بحر العرب، في ظل تلويح واشنطن بضربات عسكرية جديدة وحشدها لتحالف بحري دولي.

وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبر منصة مارين ترافيك (MarineTraffic)، عبور 3 ناقلات نفط وسفينتي شحن، منها سفينتان ترفعان العلم الإيراني، وخرجتا من موانئ إيرانية.

وأعلن قائد قوات البحرية في الجيش الإيراني، فجر اليوم، إغلاق مضيق هرمز من جهة بحر العرب، محذرا من اتخاذ "إجراء عملياتي" سريع، في حال تقدمت القوات الأمريكية المتواجدة حاليا، وفقا لما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية.

ووفقا للبيانات الملاحية، عبرت ناقلة النفط أوشن جيت (OCEANJET) المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، قادمة من ميناء خور الزبير العراقي، ومتجهة إلى ميناء المنطقة الحرة بالحمرية في الإمارات، ويُظهر سجل ملكية السفينة أن إدارتها تعود إلى شركة مقرها الهند.

كما عبرت ناقلة النفط أتلانتس 2 (ATLANTIS II)، وسفينة نقل البضائع ممتاز 2 (MOMTAZ 2)، قادمتين من مينائي بندر عباس ورجائي الإيرانيين، كما ترفعان العلم الإيراني، وبفحص سجل ملكية السفينتين، تبين أن السفينتين تديرهما شركتان مقرهما إيران.

وتشير البيانات إلى عبور ناقلة النفط سي واي (SEAWAY) قادمة من ميناء خور فكان الإماراتي، من دون أن تُفصح عن وجهتها النهائية، بينما أظهر سجل الملكية أن إدارتها تعود إلى شركة مقرها الصين.

كما عبرت سفينة نقل البضائع هوسي مارو رقم 126 (HOSEI MARU NO.126)، قادمة من ميناء السويق العماني، من دون وجهة معلنة في بيانات التتبع المتاحة.

في اليوم الـ62 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد مرور 23 يوما على الهدنة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران إلى الاستسلام، قائلا إنها هُزمت عسكريا وسفنها غارقة في البحر، وقوتها الجوية مدمرة تدميرا ساحقا، في حين هددت طهران بعمل عسكري غير مسبوق ردا على ما أسمتها "القرصنة البحرية الأمريكية".