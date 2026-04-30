وثيقة أمريكية مسربة تقترح إنشاء تحالف جديد لفتح مضيق هرمز

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن برقية داخلية للخارجية الأمريكية، أن واشنطن تحث دولا أخرى على الانضمام إلى تحالف دولي جديد سيعمل ‌‌على تمكين السفن من الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأفادت الصحيفة بأن البرقية الداخلية لوزارة الخارجية أُرسلت إلى السفارات الأمريكية، ودعت الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى التحالف الجديد.

وأشارت إلى أن البرقية التي حملت اسم بناء حرية الملاحة البحرية، قالت: "مشاركتكم ستعزز قدرتنا الجماعية على استعادة حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي، وإن العمل الجماعي ضروري لإظهار وحدة العزم وفرض تكاليف ذات مغزى على عرقلة إيران لعبور السفن عبر المضيق".

وأوضحت أن البرقية المرسلة أفادت بأن التحالف الجديد بقيادة الولايات المتحدة سيتشارك المعلومات وينسق دبلوماسيا ويطبق العقوبات، وأن "قوة المهام البحرية ستكون مكملة لفرق العمل البحرية الأمنية الأخرى، بما في ذلك جهود التخطيط البحري التي تقودها المملكة المتحدة وفرنسا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن فكرة التحالف الجديد تمثل إحدى الأدوات الدبلوماسية والسياسية العديدة المتاحة للرئيس ترمب.

ترمب ينتقد حلفاء أمريكا

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن اقتراح إنشاء تحالف جديد يأتي بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل وجاهز للعمل".

وسبق أن انتقد ترمب حلفاء أمريكا خاصة حلف الناتو، لعدم تقديمهم الدعم العسكري للولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما على إيران. ويبدو أن السعي لتشكيل تحالف جديد بقيادة أمريكا يتعارض مع طلب سابق لترمب بأن يتولى الحلفاء خاصة الأوروبيين زمام المبادرة لفتح المضيق، وفق الصحيفة.

وسبق أن ضغط ترمب على حلفائه قائلا: "اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم!"، كما وصف حلف الناتو بأنه "نمر من ورق"، ورد مسؤولون أوروبيون بأن ترمب لم يخطرهم مسبقا بشأن شن حرب على إيران، بل أدان قادة أوروبيون علنا قرار ترمب بشن الحرب.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى اجتماعات للدول الأوروبية لوضع إستراتيجية تسمح للسفن بالإبحار في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب مع إيران، إذ ترأست المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعا ضم أكثر من 50 دولة لمناقشة هذه القضية.