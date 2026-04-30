وثائق تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض

كشفت وثائق وأدلة قدمها الادعاء الفدرالي الأمريكي تفاصيل دقيقة عن المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مطلع الأسبوع الماضي، وهو الحفل الذي تخللته حادثة إطلاق نار خلال وجود الرئيس دونالد ترمب وكبار مسؤولي حكومته.

ووفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن وزارة العدل الأمريكية قدمت وثيقة قضائية تبرر إبقاء المتهم المدعو كول توماس ألين (31 عاما) قيد الاحتجاز ريثما يحين موعد محاكمته، وقد كشفت الوثيقة تفاصيل جديدة حول الجدول الزمني للهجوم، وجردا دقيقا للأسلحة التي كانت بحوزة المهاجِم.

ويواجه ألين، المنحدر من ولاية كاليفورنيا، تهمة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي وتهما أخرى مرتبطة بها، وتقول لائحة الادعاء الصادرة بحقه إن "اختيار المتهم لأهدافه يظهر الطبيعة الخطيرة للغاية لسلوكه".

وتوضح اللائحة أن "محاولة القتل جريمة خطيرة دائما، ولكن عندما يكون المستهدف هو رئيس الولايات المتحدة ومسؤولين رفيعي المستوى، فإن عواقبها المحتملة تكون بعيدة المدى".

شهر من التخطيط

ووفق الوثيقة، فقد بدأ المتهم التخطيط لعمليته قبل شهر من موعد التنفيذ؛ فبعد وقت قصير من إعلان ترمب عزمه على حضور حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحث ألين عن تفاصيل الحدث وحجز غرفة في فندق "واشنطن هيلتون" الذي احتضن الحفل، لضمان وجوده في قلب الحدث.

وقبل أربعة أيام من تنفيذ هجومه، انطلق ألين في رحلة برية طويلة عبر القطار مرورا بمدن وولايات عديدة، من لوس أنجلوس إلى شيكاغو وصولا إلى واشنطن العاصمة، وخلال الرحلة الطويلة، أمضى ألين جزءا من وقته في قراءة تقرير صحفي بعنوان "المشهد الاجتماعي: دليلك لعطلة نهاية أسبوع عشاء مراسلي البيت الأبيض لعام 2026″، لفهم كواليس الحفل والبروتوكول المتعلق به، وفق تقرير "سي إن إن".

وبحسب الوثائق القضائية، وصل المتهم إلى محطة قطارات "يونيون ستيشن" بواشنطن في 24 أبريل/نيسان، ثم استقل مترو الأنفاق إلى منطقة "دوبونت سيركل"، حيث سجل دخوله في فندق واشنطن هيلتون -المستضيف للحفل- في تمام الساعة 3:15 مساء تقريبا.

ساعة الصفر

في يوم الحفل، ووفقا للوثائق القضائية، غادر ألين غرفته عدة مرات، وأجرى عمليات بحث عبر هاتفه عن الجدول الزمني لتحركات ترمب. وفي تمام الساعة 8:03 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي، التقط ألين صورة لنفسه أمام مرآة غرفته بالفندق، تظهره والأسلحة مثبتة على جسده.

وبعد تحققه من جدول أعمال الرئيس للمرة الأخيرة، غادر ألين غرفته حوالي الساعة 8:15 مساء بالتوقيت المحلي. وبعد نحو 12 دقيقة، كان ألين يتابع مقاطع فيديو مباشرة على مواقع إخبارية تظهر وصول الرئيس إلى الفندق. وذكر الادعاء الفدرالي أن المتهم أعد بريدا إلكترونيا مجدولا يتضمن شرحا لنياته، ليصل إلى بريد أفراد عائلته وأصدقائه في تمام الساعة 8:30 مساء.

ومع رصد وصول موكب الرئيس إلى الفندق عبر البث المباشر، توجه ألين نحو نقطة التفتيش الأمنية، وخلع معطفا أسود كان يرتديه، كاشفا عن بندقية الصيد التي كانت بحوزته، ثم ركض بسرعة متجاوزا الحواجز الأمنية في محاولة للوصول إلى القاعة التي يوجد فيها ترمب.

وخلال محاولة الاقتحام، أطلق المتهم النار من بندقيته باتجاه السلالم المؤدية لقاعة الحفل، مما دفع ضابطا في الخدمة السرية للرد بإطلاق النار باتجاهه، وانتهت المواجهة بسقوط ألين على الأرض واعتقاله قبل أن يتمكن من الوصول إلى بغيته.