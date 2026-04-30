استشهاد 3 فلسطينيين في غزة وهيئات صحفية عالمية تطالب بدخول القطاع

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، بينهم حالة خطيرة جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة في غزة، بالتزامن مع دعوة رؤساء كبرى الهيئات والوكالات الصحفية في العالم، الاحتلال برفع الحظر عن دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع.

وأكدت مصادر طبية لوكالة الأناضول، وصول جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت عربة كارو يجرها حيوان قرب دوار الكويت في حي الزيتون.

وبينت أن الشهداء هم أحمد بريك الملاحي (مسن)، واعتماد أحمد الملاحي (سيدة)، وراني سليم الرضاوين، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى توقف حركة المركبات على شارع صلاح الدين، الذي يربط بين جنوب وشمال القطاع من الجهة الشرقية.

وفي وقت سابق الخميس، أُصيب فلسطينيان جراء استهدافهما من مسيّرة إسرائيلية في منطقة الشجاعية، فيما أصيب 7 فلسطينيين، بينهم 6 في استهداف مسيرة مجموعة مواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وآخر صياد بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة الساحل الشمالي الغربي لمدينة رفح.

دعوة للسماح بدخول الصحفيين

إلى ذلك طالب رؤساء كبرى الهيئات العالمية والوكالات الصحفية في العالم، الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة.

وذكر المديرون التنفيذيون للهيئات والوكالات الإعلامية (ومن بينها "بي بي سي"، "سي إن إن"، "إم سي ناو"، رويترز، وكالة الأنباء الألمانية، صحيفة واشنطن بوست)، في بيان، أن الوجود في الموقع أمر ضروري يسمح للصحفيين باستيضاح الروايات من كافة الأطراف، والتحدث مباشرة مع المدنيين، ونقل ما يشهدونه بشكل مباشر.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن تل أبيب تواصل منع الصحفيين من الدخول إلى غزة منذ بداية عدوانها على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال رؤساء تحرير أكثر من 22 هيئة، إن الحكومة الإسرائيلية لم ترد حتى الآن على جهودهم لمناقشة الوضع، متسائلين عن أسباب استمرار فرض إسرائيل لهذه القيود.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أرجع حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، إلى إمكانية الإفصاح عن مواقع الجنود الإسرائيليين، وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى أن القطاع منطقة قتال نشطة وخطرة للغاية.

وتحت سيطرة مُحكمة سمحت إسرائيل من وقت لآخر بدخول صحفيين أجانب، بيد أن الهيئات العالمية والوكالات الصحفية تطالب بحرية الانتقال في إنتاج المواد الصحفية في القطاع.

وسمح الجيش بدخول صحفيين أجانب من وقت لآخر في رحلات، تحت سيطرة محكمة، ولكن المنافذ الإعلامية تريد حرية الانتقال.

وردا على الادعاءات الإسرائيلية، قال رؤساء التحرير إن القتال الكثيف انتهى، وإن هناك وقفا لإطلاق النار والأسرى عادوا إلى منازلهم ولا يشكل الصحفيون تهديدا على القوات الإسرائيلية.

وأشاروا إلى أن هناك آلية قائمة -رغم أنها تقييدية- تسمح بدخول عمال الإغاثة وخروجهم فلماذا لا يسمح للصحفيين بذلك؟

استشهاد وإصابة 487 فلسطينيا خلال شهر

في السياق، أعلنت حكومة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 377 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال أبريل/نيسان الجاري، ما أسفر عن استشهاد 111 فلسطينيا وإصابة 376 آخرين.

وأوضحت، في بيان، أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة بلغ 4503 فقط من أصل 18 ألف شاحنة نص عليها الاتفاق، بنسبة لا تتجاوز 25%.

وبيّنت أن قطاع الوقود شهد تراجعا حادا، إذ دخلت 187 شاحنة خلال أبريل/نيسان من أصل 1500 نص عليها الاتفاق، بنسبة لا تتجاوز 12%، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأثر على الخدمات الحيوية، خاصة الصحة والمياه والطاقة.

واعتبرت حكومة غزة أن ما يجري يعكس تعطيلا ممنهجا لتدفق المساعدات وحرمان السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن المؤشرات تؤكد فشل تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار المماطلة، بما يقوّض التهدئة ويُبقي الوضع الإنساني متدهورا.

وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ كامل بنود الاتفاق دون انتقائية، مع تسريع إدخال المساعدات والوقود، وفتح المعابر بانتظام، وتمكين حركة السفر وفق التفاهمات.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قتلت إسرائيل، بالقصف وإطلاق النار، 824 فلسطينيا وأصابت 2316 آخرين، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 6 أشهر.

فيما بلغت حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، 72 ألفا و601 شهيد، وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، فضلا عن دمار واسع لمنازل المواطنين والبنى التحتية.