ملايين الضحايا وتريليونات الدولارات.. الثمن الباهظ لثمانية عقود من الحروب الأمريكية

منذ خمسينيات القرن الماضي، تسببت الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في مقتل ملايين المدنيين وعشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين وكبدت الاقتصاد الأمريكي تريليونات الدولارات.

فقد أظهر تحليل لبيانات نشرها "مشروع تكلفة الحرب" التابع لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون أن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة تسببت في خسائر جمة في الأرواح والأموال.

وخلال الغزو الأمريكي للعراق فيما بين عامي 2003 و2011، بلغ عدد قتلى الجيش الأمريكي 4431 جنديا، ووصل عدد القتلى من المدنيين في العراق إلى 300 ألف شخص، وقُدر معدل القتلى بـ68 مدنيا قُتلوا مقابل كل جندي أمريكي قتيل.

وسجلت الحرب الأمريكية على أفغانستان من عام 2001 إلى 2021 مقتل 2461 جنديا أمريكيا، بينما بلغ عدد القتلى من المدنيين الأفغان 176 ألف شخص قُدر معدلهم بنحو 72 مدنيا مقابل كل جندي أمريكي قتيل، وهو أعلى معدل في الحروب الأمريكية خلال ثمانية عقود من الحرب.

أما في حرب فيتنام التي استمرت من عام 1955 إلى 1975، فقد قُتل من الجيش الأمريكي 58220 جنديا، ووصل عدد القتلى المدنيين إلى مليوني قتيل.

وأسفرت الحرب الكورية فيما عامي 1950 و1953 عن 36574 قتيلا من الجنود الأمريكيين، وخسائر في صفوف المدنيين قُدرت بمليوني قتيل خلال 3 سنوات فقط.

وأدت الحروب إلى مقتل نحو 940 ألف شخص في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا واليمن ومناطق صراع أخرى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وشنت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها على أفغانستان من 2001 إلى 2021 ونشرت خلالها 832 ألف جندي، ولقي خلالها 2461 جنديا أمريكيا حتفهم وأصيب نحو 20 ألفا آخرين.

أغلى الحروب

وخلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن 3375 شخصا قُتلوا، بينما أكد الجيش الأمريكي مقتل 13 جنديا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وأظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنفقت في الأيام الستة الأولى من حربها على إيران التي بدأتها في 28 فبراير/شباط الماضي 11.3 مليار دولار، ثم مليار دولار يوميا حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الجاري.

وقال مارك كانسيان، كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، للجزيرة إن مبلغ مليار دولار يوميا "مبالغ فيه بعض الشيء".

وأضاف أن الحرب "كانت مكلفة للغاية في الأيام الأولى" لأن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر بعيدة المدى باهظة الثمن، بما في ذلك صواريخ توماهوك التي استخدم الجيش الأمريكي مئات منها، إذ تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد منها 2.5 مليون دولار.

وأشار كانسيان إلى أنه بالإضافة إلى 11.3 مليار دولار أُنفقت على الذخائر، يجب إضافة 1.4 مليار دولار أخرى لتغطية الخسائر القتالية وأضرار البنية التحتية، و26.5 مليون دولار أخرى لتكاليف الدعم، ليصل إجمالي الإنفاق خلال الأيام الستة الأولى إلى 12.7 مليار دولار.

وقدر كانسيان أن الولايات المتحدة أنفقت، بعد الأسبوع الأول من غاراتها الجوية، "نحو نصف مليار دولار يوميا"، أما الآن، في ظل وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن يكون هذا الرقم "أقل من 100 مليون دولار يوميا" نظرا لعدم استخدام الولايات المتحدة أي ذخائر.

وإذا ما قيست التكلفة اليومية، فقد تكون الحرب على إيران من بين أغلى الحروب في التاريخ الحديث.

ويتحمل المستهلك الأمريكي عبئا كبيرا حاليا جراء الحرب، إذ ارتفع متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني بنسبة 40% تقريبا من 2.90 دولار للغالون (0.76 دولار للتر) قبل الحرب إلى 4.10 دولارات للغالون (1.08 دولار للتر) الآن.

ويُتوقع أن تنفق الولايات المتحدة نحو 2.2 تريليون دولار لتلبية التزاماتها لأنظمة الرعاية الصحية لقدامى المحاربين على مدار الثلاثين عاما المقبلة.

ووفقا لبيانات "مشروع تكلفة الحرب"، فقد كلّفت حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما ما يقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، بمتوسط يزيد على 300 مليون دولار يوميا، بينما كلفت حرب العراق التي استمرت 8 سنوات ما يقدر بنحو تريليوني دولار، بمتوسط حوالي 684 مليون دولار يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن الحرب الأمريكية على فيتنام كلفت واشنطن تريليون دولار، وأن الحرب الكورية كلفت الخزانة الأمريكية 389 مليار دولار.

الأكثر معارضة

بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس في 12 أبريل/نيسان، أعرب 60% من الأمريكيين عن استيائهم من الضربات العسكرية الأمريكية لإيران، بعد أن كانت نسبة الاستياء 43% في بداية الحرب.

وتاريخيا، حظيت الحروب الأمريكية في الغالب بتأييد شعبي واسع، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاستياء في بدايتها.