في اختبار مهم لشعبيته.. مكاسب متوقعة لحزب مودي بانتخابات الولايات الهندية

أظهرت استطلاعات المقترعين في انتخابات عدد من الولايات الهندية تقدما متوقعا لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في اقتراع يُنظر إليه على أنه اختبار مهم لشعبيته قبل إعلان النتائج الرسمية مطلع مايو/أيار المقبل.

وجرت الانتخابات خلال أبريل/نيسان في 5 ولايات وأقاليم، أبرزها ولايتا البنغال الغربية وتاميل نادو، اللتان تُعدان من أبرز معاقل المعارضة، ويسعى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى تحقيق اختراق سياسي في هذه المناطق.

ووفقا لاستطلاعات المقترعين التي نُشرت الخميس، يحظى الحزب الحاكم بأفضلية طفيفة في ولاية البنغال الغربية، حيث يخوض مواجهة قوية مع رئيسة حكومة الولاية ماماتا بانيرجي، زعيمة حزب آل إنديا ترينامول كونغرس الذي يحكم الولاية منذ عام 2011.

وإن تأكدت هذه النتائج، ستكون المرة الأولى التي يصل فيها الحزب الحاكم إلى السلطة في هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة.

وفي ولايتي آسام وبودوتشيري، ترجح الاستطلاعات إعادة انتخاب التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا، مما يُعزز حضوره في شمال شرقي البلاد وجنوبها.

في المقابل، تشير التوقعات في ولاية تاميل نادو إلى احتفاظ حزب درافيدا مونيترا كازاغام، بقيادة إم كيه ستالين، بالسلطة، بينما يُنتظر أن تكون المنافسة محتدمة في ولاية كيرالا، المعقل الوحيد للأحزاب الشيوعية في الهند.

ومن شأن تحقيق الحزب الحاكم مكاسب في هذه الانتخابات أن يعزز موقف مودي، في وقت تواجه فيه حكومته تحديات اقتصادية وسياسية، من بينها ارتفاع معدلات البطالة وتعثر مفاوضات اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.