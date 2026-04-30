استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط تصاعد الاقتحامات بالضفة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني -أمس الأربعاء- استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن الشاب أصيب بطلق ناري في بطنه، ثم نُقل إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشاب (16 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة الحاووز في الخليل، ودهمت مبنى "الجمعية الإسلامية الخيرية" لرعاية الأيتام، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية في محيطه على إغلاقها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعدد كبير من آلياتها العسكرية، وأغلقت الطريق الرئيس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأكدت الوكالة إصابة مواطنين بالرصاص الحي في الفخذ والركبة، ونُقلا إلى المستشفى. واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد أن أجبرته على إيقاف شاحنته والترجل منها، وفق الوكالة.

وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت -أمس الأربعاء- شابا إلى المستشفى، بعد أن اعتدى عليه مستوطنون بالضرب في منطقة مسافر يطا.

انتهاكات متصاعدة

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما للقوة المفرطة، فضلا عن تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون بهدف التضييق على المواطنين، وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.