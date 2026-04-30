لماذا يركز حزب الله ضرباته على "شوميرا" في الجليل؟

مع تزايد القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل خلال الساعات الماضية، تبدو الأخيرة مقبلة على عملية أوسع في جنوب لبنان، كما يقول الخبير العسكري العقيد ركن نضال أبو زيد.

ففي وقت سابق اليوم الخميس، كثف جيش الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على بلدات جنوبية بينها جبشيت وتول وحاروف وميفدون ويحمر شقيف وزوطر الشرقية، فيما استهدف الحزب مستوطنة شوميرا في الجليل الغربي، والتي قال أبو زيد -في فقرة التحليل العسكري- إنها تمثل مركز دعم لوجستي مهما.

ويعكس استهداف شوميرا -التي تضم اللواء 300 وعددا من منظومات الاستطلاع- مواصلة حزب الله العمل على إعماء مقاتلات الاحتلال بضرب مراكز جمع المعلومات الموجودة في هذه المنطقة، وفق أبو زيد.

كما يمثل هذا الاستهداف ردا عمليا من جانب الحزب على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– تأمين مستوطنات الجليل، حسب الخبير العسكري.

وربما يشير الدخان الناجم عن الاستهداف إلى قصف مستودعات وقود المدرعات والدبابات الموجودة بشوميرا، التي قال المتحدث إنها قريبة من الفرقة 146 مدرعة.

في غضون ذلك، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 12 جنديا إثر انفجار مسيّرة لحزب الله في آلية مدرعة قرب شوميرا صباح اليوم.

وأعلن حزب الله أيضا عن استهداف مسيّرة من طراز "هيرمس 450" فوق النبطية، وعن استهداف منطقة يارين، فيما قال جيش الاحتلال إن الهجوم طال مركبة عسكرية في هذه المنطقة.

ويبدو أن الهجوم طال مدفع روئيم 155 ملم، الذي يقول العقيد ركن نضال أبو زيد إن جيش الاحتلال بدأ نشره في جنوب لبنان لأنه متطور وسهل الحركة، ويوفر جهد المقاتلات الحربية التي تحتفظ تل أبيب بجهدها لأي عمل محتمل في إيران.

عملية إسرائيلية محتملة

في الوقت نفسه، أعلن جيش الاحتلال عن البدء بتنفيذ سلسلة ضربات ضد أهداف قال إنها تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، وهي ضربات تتزامن مع تحركات ميدانية يقول الخبير العسكري إنها ربما تمهد لعملية أوسع خلال الأيام أو الساعات المقبلة.

فقد كثفت إسرائيل ضرباتها على مثلث محدد يضم ميفدون ويحمر شقيف وزوطر الشرقية بالتزامن مع تحركات برية بدأت قبل ساعات للفرقة 91 مشاة وأخرى للفرقة 36 مدرعة.

وقصف جيش الاحتلال أيضا كلا من الرمادية وبيت ياحون وحاريص، ونفذ تفجيرات في بنت جبيل، وكثف ضرباته على حاروف وجبشيت وتول، مما أدى إلى سقوط 8 شهداء، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس.

وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 8 أشخاص قُتلوا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بلدات جبشيت وتول وحاروف.

وبالتوازي مع الغارات الجوية، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا فوريا لسكان 8 قرى وبلدات جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية في ظل استمرار خروقها للهدنة المؤقتة بين الجانبين، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات "بتدمير كل بنية تحتية إرهابية بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى الخط الأصفر".