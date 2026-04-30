لتغطيتها "فظائع غزة".. الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزة إعلامية مرموقة

كشفت شبكة الجزيرة الإعلامية عن فوز القناة الإنجليزية بجائزتي "بيبودي" عن محتواها الذي يتناول "الفظائع المرتكبة في غزة" في فئتي الأخبار والمواد التفاعلية، ضمن الجوائز التي أعلن عن الفائزين بها في 23 أبريل/نيسان.

وفي فئة الأخبار، فاز فيلما "أطفال تحت القصف" و"اختفاء الدكتور أبو صفية" لبرنامج "فولت لاينز" بجائزة مشتركة، بينما فاز فريق التحقيقات في الجزيرة الإنجليزية بجائزة في فئة المواد التفاعلية عن مشروع "التحقيق في جرائم الحرب في غزة"، الذي تضمن تحليلا للأدلة التي نشرها الجنود الإسرائيليون أنفسهم على الإنترنت.

وقال محمد الحمادي، مدير دائرة البرامج في قناة الجزيرة الإنجليزية: "إن هذه الجوائز تمثل شهادة جديدة على التزام الجزيرة بكشف الحقيقة مهما صعبت الظروف والتحديات، مع التركيز على القضايا التي تهم الناس".

من جهتها، شكرت ليلى العريان، المنتجة التنفيذية لبرنامج "فولت لاينز"، كل من أسهم في إنجاز الأعمال الفائزة، وقالت: "أنا ممتنّة للغاية لكل من تحدثوا إلينا في هذه الأفلام وشاركونا قصصهم، ورووا حقيقة الفظائع التي شهدوها، والمآسي التي عايشوها تحت القصف".

من جانبه، هنأ رافي مصطفى، مدير البرامج الاستقصائية في الجزيرة الإنجليزية، فريقي "فولت لاينز" ووحدة التحقيقات على شجاعتهم ومهارتهم في إنتاج أفلام استقصائية مؤثرة ومتميزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يبرهن على التزام الجزيرة بتقديم المحتوى من منظور الذين يعيشون الحدث.

وتمنح كلية غريدي للصحافة والاتصال في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة، جوائز جورج فوستر بيبودي سنويا لتكريم أفضل الأعمال والإنتاجات الإعلامية التي ينجزها أفراد أو مؤسسات أو قنوات تلفزيونية.

وسيُنظَّم حفل الدورة 86 للجائزة في 31 مايو/أيار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.