في إفادته أمام الكونغرس.. اتهامات لهيغسيث بالكذب بشأن حرب إيران

واجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث -أمس الأربعاء- انتقادات لاذعة من النواب الديمقراطيين خلال إفادته الأولى في الكونغرس بشأن الحرب في إيران، وواجه هيغسيث -إلى جانب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كاين- أسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على مدى ساعات.

وفي كلمته الافتتاحية، سأل النائب الديمقراطي آدم سميث "إلى أين ذاهبون؟ كيف ستتحول هذه الانتصارات التكتيكية إلى شكل من أشكال النجاح الإستراتيجي؟" خصوصا في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ذاكرا الحرب في الشرق الأوسط، ومقتل 13 جنديا أمريكيا في هذه الحرب، والخسائر في صفوف المدنيين.

كما سأل النائب الديمقراطي سيث مولتون الوزير هيغسيث عما إن كان قد نصح ترمب بمهاجمة إيران، وهو سؤال رفض الوزير الإجابة عنه، لكنه قال لاحقا إنه يعتقد أن القيام بذلك كان "فكرة جيدة".

وعندما سأله مولتون عما إن كان قد أخذ في الاعتبار خطر إغلاق إيران لمضيق هرمز الحيوي إذا تعرضت للهجوم، قال هيغسيث إن البنتاغون "قيّم كل المخاطر".

ومنذ اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، ينتقد مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الإدارة الأمريكية لعدم تقديمها إحاطات بهذا الصدد للكونغرس، أو استشارته قبل شن الحرب، فيما من المعهود إطلاعه بانتظام على معلومات مصنفة تحت طي "سرية الدفاع"، إذ يمنحه الدستور وحده سلطة إعلان الحرب رسميا.

اتهامات بالكذب

ومن دون توجيه سؤال مباشر إليه، اتهم النائب الديمقراطي جون غارامندي الوزير هيغسيث بأنه "يكذب على الشعب الأمريكي بشأن هذه الحرب منذ اليوم الأول" بشأن أسبابها وتطورها. وأضاف "لقد قدمتم -أنت والرئيس- أسبابا متغيرة باستمرار لتبرير هذه الحرب"، و"أثبتت الإستراتيجية أنها كانت تفتقر إلى الكفاءة بشكل كبير".

إعلان

وأشار إلى أن "حرب ترمب هذه هي جرح خطير ألحقته أمريكا بنفسها"، واصفا النزاع بأنه "مستنقع" و"كارثة جيوسياسية وإستراتيجية أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية"، مع ارتفاع أسعار النفط وأسعار الوقود بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وعلق غارامندي بقوله: "نحن نعرف ما خسرناه، لكن ما الذي كسبناه؟"، ليرد عليه هيغسيث: "عارٌ عليك أن تصف هذا الوضع بالمستنقع بعد شهرين" من الحرب.

ولاحقا، سُئل هيغسيث عن الهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل 6 جنود أمريكيين في الكويت في الأيام الأولى من الحرب، وقال النائب الديمقراطي باتريك راين إن جنودا نجوا من الهجوم أبلغوا عن نقص في الحماية، وسأل الوزير "هل تقول إنهم يكذبون؟"، ليرد هيغسيث "ما أقوله هو أننا وضعنا أقصى مقدار من الإجراءات الدفاعية".

وراين هو واحد من بين عشرات النواب الديمقراطيين الذين دعوا الأسبوع الماضي إلى "تحقيق فوري ورسمي" في ذلك الهجوم، معتبرين أن الوزير "ضلل الرأي العام بشأن ملابساته".

تقييم المخاطر

وردا على استفسار عن كلفة الحرب في إيران، أفاد البنتاغون بأنها بلغت حتى الآن 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن معظمها كان "للذخائر"، وهو رقم كبير أعاد بيت هيغسيث استخدامه.

وفي ما يتعلق بالنفقات المستقبلية المحتملة، رد الوزير قائلا "السؤال الذي سأطرحه على هذه اللجنة هو: ما القيمة اللازمة لضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي؟".

وتتمحور جلسة الاستماع رسميا حول طلب السلطة التنفيذية زيادة ميزانية الدفاع الضخمة أساسا بنسبة 42%، لتصل إلى 1500 مليار دولار في عام 2027، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل إندونيسيا أو هولندا.

وحتى الآن، تغلق إيران عمليا المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها قبل شهرين، وبات مستقبل الملاحة في هذه المنطقة نقطة تجاذب رئيسية، مع فرض واشنطن بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية.