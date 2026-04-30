"فجروا أنفسكم".. وصية زعيم كوريا الشمالية لجنوده في أوكرانيا

أشاد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون بجنود بلاده الذين أقدموا على الانتحار وتفجير أنفسهم خلال قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، مؤكدا بذلك تبني "سياسة قتالية متطرفة".

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك.

وفي خطاب ألقاه أمام مسؤولين روس وعائلات القتلى خلال مراسم افتتاح نصب تذكاري تكريما للجنود الكوريين الشماليين، أشار كيم للمرة الأولى إلى ما وصفه بـ"التضحيات الجسام" التي قدموها، وأشاد بهم باعتبارهم أبطالا، وفقا لنص الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الاثنين.

وأضاف كيم: "ليس الأبطال فقط هم من اختاروا دون تردد طريق التضحية بالنفس والانتحار للدفاع عن شرف عظيم، بل أيضا أولئك الذين سقطوا وهم يتقدمون في معارك ضارية". كما وصف الزعيم الكوري الشمالي الناجين من المعارك بأنهم مخلصون للوطن.

"فجروا أنفسكم"

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية وأوكرانيا ودول غربية إن القوات الكورية الشمالية المشاركة في الحرب الروسية على أوكرانيا، تكبدت خسائر فادحة، إذ قُتل أكثر من 6 آلاف جندي كوري شمالي في المعارك.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الجيش الكوري الشمالي يوصي جنوده بتفجير أنفسهم تفاديًا للأسر، كما أشارت أدلة متزايدة، شملت تقارير استخبارية وشهادات معارضين، إلى لجوء جنود كوريين شماليين إلى تفجير أنفسهم أو الانتحار بطرق أخرى تجنّبًا للوقوع في الأسر.

ووفقًا لتقييمات الاستخبارات الكورية الجنوبية، تلقت بيونغ يانغ مساعدات اقتصادية وتكنولوجية عسكرية من روسيا مقابل إرسال القوات والذخائر خلال الحرب الروسية الأوكرانية.