غارات مكثفة بجنوب لبنان وحرائق بإسرائيل جراء هجوم صاروخي

شنت إسرائيل غارات على بلدات لبنانية وفجرت مربعات سكنية، اليوم الخميس، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة أصابت هدفا في الجليل الغربي، مما أدى إلى اشتعال مركبة بالموقع.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل اعتداءاته منذ الفجر على قرى في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، حيث استهدف بلدتي بيت ياحون والجميجمة، مما ألحق أضرارا بالبنى التحتية والمنازل.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدتي برعشيت وحاريص في قضاء بنت جبيل أيضا على ثلاث دفعات مستهدفا عددا من المباني السكنية والطرق.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات صريفا وتول وجبشيت وحاروف وبيت ياحون والغندورية وقلاويه في الجنوب أيضا.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وبيوت السياد في جنوب لبنان.

كما أفاد مراسل الجزيرة في بيروت تامر الصمادي بتصاعد حدة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي فجر مربعات سكنية في بنت جبيل، ضمن سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل بتفجير مربعات سكنية في الجنوب خاصة في مدينتي بنت جبيل والخيام.

وأمس الأربعاء قتل الجيش الإسرائيلي 5 لبنانيين من عائلة واحدة، بغارة على بلدة في جنوب البلاد، كما أكد الجيش اللبناني مقتل عسكري وشقيقه بغارة إسرائيلية استهدفت دراجتهما في بلدة خربة سلم جنوبي البلاد.

أضرار بإسرائيل جراء هجوم صاروخي

في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة أُطلقت من جنوب لبنان أصابت هدفا في منطقة شوميرا بالجليل الغربي، مما أدى إلى اشتعال مركبة بالموقع دون وقوع إصابات.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتضرر عدد من المركبات جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان قرب منطقة شوميرا، وأكدت صحيفة يسرائيل هيوم إصابة مركبة مدرعة واندلاع حرائق جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة.

إعلان

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في 15 موقعا بالجليل الغربي، مشيرة إلى رصد إطلاق صواريخ وطائرة مسيّرة من لبنان.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه ما قال إنه "هدف جوي مشبوه" جرى رصده في المنطقة التي تتموضع فيها قواته بجنوب لبنان.

ترمب يطلب خفض التصعيد

من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة عدم استئناف الحرب بشكل كامل في لبنان، وأضاف ترمب أنه عندما يُقضى على إيران يُقضى على حزب الله تلقائيا.

ورغم الهدنة المعلنة في لبنان، تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في الجنوب عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في جنوب البلاد، في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 2534 شخصا وإصابة 7863 آخرين، كما تسبب في نزوح أكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، بدأت هدنة لمدة 10 أيام، جرى تمديدها لاحقا حتى 17 مايو/أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، بقصف دموي وتفجير واسع للمباني بعشرات القرى في جنوب لبنان.