شهيد وإصابات جديدة في غزة وتحذيرات من كارثة إنسانية تشمل الأطفال

قالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وجرى انتشال جثمان آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 9 آخرون، الخميس، جراء استهدافين إسرائيليين وسط وجنوبي قطاع غزة.

وفي أحدث الاعتداءات، أصيب فلسطينيان بنيران مسيّرة "كواد كابتر" استهدفتهما في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة أنباء الأناضول إن 6 فلسطينيين أصيبوا باستهداف مسيّرة مجموعة مواطنين قرب مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في وقت سابق على صياد فلسطيني قبالة الساحل الشمالي الغربي لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وفجرا، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع بعدد من القذائف، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ارتفاع الأعداد

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفا و601 شهيد.

وأفادت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 377 خرقا لوقف إطلاق النار في أبريل/نيسان أسفرت عن 111 شهيدا و376 مصابا.

وأضافت أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال 18 ألف شاحنة للقطاع واكتفى بدخول 4503 خلال أبريل/نيسان بنسبة لا تتجاوز 25%، وهو "ما يعكس تعطيلا ممنهجا لتدفق المساعدات".

وضمن خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتلت إسرائيل، بالقصف وإطلاق النار، 823 فلسطينيا وأصابت 2308 آخرين، وفق وزارة الصحة.

أوضاع الأطفال

من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأطفال في قطاع غزة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة منذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف في بيان أن كل أطفال قطاع غزة يعيشون شكلا واحدا على الأقل من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة، مشيرا إلى أن أكثر من 600 ألف طفل لا يزالون خارج التعليم النظامي بعد تدمير إسرائيل نحو 80% من مدارس القطاع.

وقال المرصد إن الاحتلال قتل 187 طفلا منذ وقف إطلاق النار، مضيفا أن نحو 750 ألف طفل لا يزالون نازحين في الخيام في ظل منع إسرائيل دخول مواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وذكر المرصد أن 45600 طفل يعيشون أيتاما بعد استشهاد أحد والديهم أو كليهما في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشار إلى أن نحو 21 ألف طفل سيعانون إعاقات دائمة أو طويلة الأمد جراء الغارات الإسرائيلية.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، ودمارا هائلا أصاب 90% من البنى التحتية المدنية.