سجال نادر.. ترمب الغاضب من ميرتس يلوّح بخفض عدد قواته في ألمانيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، المستشار الألماني فريدريش ميرتس وطالبه بالكف عن التدخل في أزمة إيران، فيما أكد ميرتس على أهمية الشراكة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة بعد إعلان ترمب نيته خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ينبغي لمستشار ألمانيا أن يقضي وقتا أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث كان غير فعال تماما، وفي إصلاح أوضاع بلده المتدهورة، خصوصا ما يتعلق بالهجرة والطاقة، ووقتا أقل ‌في التدخل مع أولئك الذين يتخلصون من التهديد النووي الإيراني، وبذلك يجعلون ‌العالم، ‌بما في ذلك ألمانيا، مكانا أكثر أمانا".

ودخل ترمب في سجال بالكلمات مع ميرتس حول حرب إيران في الأيام القليلة الماضية.

وقال يوم الثلاثاء إن ‌ميرتس لا يعرف ما الذي يتحدث عنه بعد أن قال المستشار الألماني إن "الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو أي إستراتيجية" في إيران، وإن طهران "تُهين" الولايات المتحدة.

خفض عدد القوات

وكتب ترمب، على موقع "تروث سوشيال" أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة ومراجعة إمكانية خفض عدد القوات في ألمانيا، مشيرا إلى أن قرارا سيُتخذ في هذا الشأن خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفي السياق، نقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن إعلان الرئيس ترمب عن نيته سحب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا أثار دهشة مسؤولي الدفاع الذين سارعوا إلى التحقق من جدية الرئيس في تنفيذ تهديداته هذه المرة.

وقال مسؤول في الكونغرس لبوليتيكو إن وزارة الحرب (البنتاغون) لم تكن تتوقع إعلان ترمب نيته سحب بعض القوات من ألمانيا، ولم يكن يخطط لأي نوع من الانسحاب، مضيفا "لكن علينا أن نأخذه على محمل الجد، لأنه كان جادا في هذا الأمر خلال ولايته الأولى".

لم يشر ميرتس إلى أحدث تصريحات ترمب ولم يرد على الأسئلة بعد بيانه، لكنه أعاد التأكيد على استعداد برلين للمشاركة في مهمة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد استيفاء الشروط.

إعلان

وتابع ميرتس أن برلين لا تزال على "اتصال وثيق" مع شركائها، وخاصة واشنطن، بشأن إيران.

من جهته، رد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على تصريحات الرئيس الأمريكي بالقول إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، وإنها تنتظر "باطمئنان" قرارات واشنطن بهذا الصدد.

وقال فاديفول، خلال زيارة رسمية إلى الرباط الخميس، "نحن مستعدون لذلك، ونتناقش بشأنه بشكل وثيق وبثقة داخل مختلف أطر حلف شمال الأطلسي، وننتظر القرارات الأمريكية في هذا الشأن".

وفي السياق، دعا زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، جميع الأطراف إلى التحلي بمزيد من الهدوء.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال زودر الخميس "آمل بشدة أن يواصل الرئيس الأمريكي التصرف بما يخدم مصالح قواته المسلحة وأن يعزز الوجود في ألمانيا. أمنيتي هي أن نحافظ جميعا على هدوئنا".

وبحسب بيانات الجيش الأمريكي الصادرة في منتصف أبريل/نيسان الماضي، يتمركز حاليا نحو 86 ألف جندي في أوروبا، من بينهم نحو 39 ألفا في ألمانيا.