روسيا ترفض مطالبة المسلحين بانسحابها الكامل من مالي

Tuareg rebels of the Azawad Liberation Front (FLA) ride on the back of pickup trucks in Kidal, on April 26, 2026.
مسلحو الطوارق التابعون لجبهة تحرير أزواد على ظهر شاحنات صغيرة في كيدال (الفرنسية)
Published On 30/4/2026

رفضت روسيا -اليوم الخميس- أن تسحب قواتها من دولة مالي، وذلك ردا على دعوة من المسلحين الطوارق لسحبها.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن وجود روسيا في مالي "مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات". وأضاف أن "روسيا ستواصل مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الطوارق أمس الأربعاء، قوله إنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي "سيسقط عاجلا أم آجلا".

وأوضح رمضان أن "هدفنا هو انسحاب الروس بشكل دائم من أزواد ومن مالي بأكملها"، مضيفا "لقد انتصرنا في جميع المواجهات التي خضناها مع الروس".

وأضاف "ليست لدينا مشكلة خاصة مع روسيا، ولا مع أي دولة أخرى. مشكلتنا تكمن مع النظام الحاكم في باماكو".

وأوضح أن الروس "دعموا من ارتكبوا جرائم خطرة ومجازر، ودمروا مدنا وقرى ومراكز صحية ومدارس ومصادر مياه".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع أن مقاتلي "فيلق أفريقيا" المُرسلين لدعم المجلس العسكري في مالي أُجبروا على الانسحاب من كيدال.

في حين قال رمضان إن الروس طلبوا ممرا آمنا للانسحاب.

وأكد أن المسلحين يعتزمون الآن السيطرة على غاو وتمبكتو وميناكا عقب السيطرة على كيدال.

epa12917263 Commuters drive through the streets of Bamako, Mali, 27 April 2026. Malian authorities stated that a series of coordinated attacks were launched on 25 April by Islamic militants and separatists across the West African country. Following the assassination of Defense Minister Sadio Camara in a suicide car bombing at his Kati residence, the capital remains under a three-day overnight curfew. EPA/HADAMA DIAKITE
ركاب يقودون مركباتهم في شوارع العاصمة المالية باماكو (الأوروبية)

الدور الروسي في مالي

وتواجه روسيا، التي تبرم شراكات دفاعية مع دول منطقة الساحل الأفريقي، تساؤلات بشأن حقيقة دورها وفاعلية هذه الاتفاقات.

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء الماضي، أن قواتها أحبطت محاولة انقلاب نفذها مسلحون في مالي، قالت جبهة تحرير أزواد المتحالفة مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، إنها سيطرت على مدينة كيدال، بعد معارك مع الجيش، وهو تطور يلقي بظلاله على مستقبل المجلس العسكري، كما يسود الترقب بعد مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا.

المصدر: الفرنسية
