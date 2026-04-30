مجتبى: فصل جديد يتشكل في الخليج ومضيق هرمز

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن "فصلا جديدا يتشكل في الخليج ومضيق هرمز"، مؤكدا أن مستقبل المنطقة سيكون "من دون أمريكا"، وفي خدمة تقدم شعوبها وأمنها ورفاهها.

وفي رسالة نشرها الإعلام الإيراني اليوم الخميس، بمناسبة وطنية في إيران، وصف مجتبى الخليج بأنه "نعمة" تتجاوز كونها مساحة مائية، وعدّه جزءا من الهوية والحضارة الإيرانية، وممرا حيويا للاقتصاد العالمي عبر مضيق هرمز وبحر عُمان.

واتهم مجتبى الولايات المتحدة بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، قائلا إن وجود الأمريكيين وقواعدهم في أراضي الخليج هو "أهم عامل لانعدام الأمن"، وإن القواعد الأمريكية "لا تملك القدرة على تأمين نفسها، فضلا عن تأمين أمن التابعين لها".

وأضاف أن إيران، بوصفها صاحبة أطول ساحل على الخليج، قدمت "أكبر التضحيات" في سبيل استقلاله ومواجهة الأجانب والمعتدين، مشيرا إلى طرد البرتغاليين وتحرير مضيق هرمز، ومواجهة الاستعمارين الهولندي والبريطاني.

وقال مجتبى إن شعوب المنطقة رأت خلال الشهرين الماضيين -وفق تعبيره- "صلابة ويقظة" القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري، إلى جانب ما وصفها بغيرة وبسالة سكان جنوب إيران في رفض هيمنة الأجانب.

وأكد المرشد الإيراني أن طهران تشترك "في مصير واحد" مع جيرانها في الخليج وبحر عُمان، مضيفا أن الأجانب القادمين من آلاف الكيلومترات "لا مكان لهم فيها إلا في أعماق المياه".

وشدد على أن إيران ستعمل على تأمين منطقة الخليج، وإنهاء ما سماه "سوء استغلال العدو" لمضيق هرمز، قائلا إن "القواعد القانونية والإدارة الجديدة" للمضيق ستجلب الراحة والتقدم لصالح شعوب المنطقة.

كما اعتبر مجتبى أن ما وصفه بـ"النصر" الذي تحقق في ظل سياسات المقاومة وإستراتيجية "إيران القوية" سيكون مقدمة لـ"نظام جديد في المنطقة والعالم".

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تدفقات النفط عبره بلغت في 2024 نحو 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 20% من استهلاك النفط عالميا، كما مر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية في العام نفسه.