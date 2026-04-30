الإفراج عن 6 من طاقم سفينة توسكا الإيرانية المحتجزة لدى البحرية الأمريكية

A view of Iranian-flagged cargo ship M/V Touska as the U.S. Navy Arleigh Burke-class Aegis guided missile destroyer USS Spruance conducts its interception in a location given as the north Arabian Sea, in this screen capture from a video released April 19, 2026. CENTCOM/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. VERIFICATION -Identity of the ship confirmed as Touska by shape which matched file imagery of the vessel. -Exact date not verified but no older version found posted online before April 19. -Vessel tracking data showed the most recent location of Touska near the Gulf of Oman on April 19.
مدمرة أمريكية تعترض سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" شمال بحر العرب 19 أبريل (رويترز)
Published On 30/4/2026

قالت وكالة تسنيم الإيرانية -أمس الأربعاء- إن 6 من طاقم سفينة الحاويات "توسكا" عادوا إلى إيران بعد متابعات قامت بها طهران، فيما لا يزال 22 بحارا آخرين على متن السفينة التي تحتجزها البحرية الأمريكية.

وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بحرية بلاده سيطرت على سفينة شحن إيرانية تدعى "توسكا"، بعد اعتراضها في خليج عُمان، بدعوى محاولتها كسر الحصار البحري.

وأوضحت تسنيم -نقلا عن مراسلها- أنه نتيجة للمتابعات التي قامت بها إيران تم الإفراج في هذه المرحلة عن 6 من أفراد الطاقم الإيراني، وأضافت أن "المتابعة الإيرانية مستمرة للإفراج عن الـ22 إيرانيا الآخرين الموجودين على متن هذه السفينة، والذين لا يزالون رهائن لدى الحكومة الأمريكية"، بحسب تسنيم.

وقالت الوكالة الإيرانية إن طهران "امتنعت في هذه المرحلة عن تنفيذ عملية عسكرية لتحرير السفينة، بسبب وجود أفراد من الطاقم الإيراني مع عائلاتهم على متنها"، لكنها أكدت استمرار المتابعات الرسمية واتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات اللازمة".

وكان متحدث عسكري إيراني أعلن -ردا على احتجاز "توسكا"- أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي".

وطالبت ⁠⁠وزارة الخارجية الإيرانية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. ولم يُكشف عن أي تفاصيل بشأن طاقم السفينة في حينه.

المصدر: الصحافة الإيرانية + رويترز
