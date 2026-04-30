الإفراج عن 6 من طاقم سفينة توسكا الإيرانية المحتجزة لدى البحرية الأمريكية

قالت وكالة تسنيم الإيرانية -أمس الأربعاء- إن 6 من طاقم سفينة الحاويات "توسكا" عادوا إلى إيران بعد متابعات قامت بها طهران، فيما لا يزال 22 بحارا آخرين على متن السفينة التي تحتجزها البحرية الأمريكية.

وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بحرية بلاده سيطرت على سفينة شحن إيرانية تدعى "توسكا"، بعد اعتراضها في خليج عُمان، بدعوى محاولتها كسر الحصار البحري.

وأوضحت تسنيم -نقلا عن مراسلها- أنه نتيجة للمتابعات التي قامت بها إيران تم الإفراج في هذه المرحلة عن 6 من أفراد الطاقم الإيراني، وأضافت أن "المتابعة الإيرانية مستمرة للإفراج عن الـ22 إيرانيا الآخرين الموجودين على متن هذه السفينة، والذين لا يزالون رهائن لدى الحكومة الأمريكية"، بحسب تسنيم.

وقالت الوكالة الإيرانية إن طهران "امتنعت في هذه المرحلة عن تنفيذ عملية عسكرية لتحرير السفينة، بسبب وجود أفراد من الطاقم الإيراني مع عائلاتهم على متنها"، لكنها أكدت استمرار المتابعات الرسمية واتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات اللازمة".

وكان متحدث عسكري إيراني أعلن -ردا على احتجاز "توسكا"- أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي".

وطالبت ⁠⁠وزارة الخارجية الإيرانية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. ولم يُكشف عن أي تفاصيل بشأن طاقم السفينة في حينه.