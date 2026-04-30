ترمب يهنئ الزيدي بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية ويدعوه لزيارة واشنطن

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي، هنأه فيه بتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة ودعاه لزيارة واشنطن بعد تشكيل حكومته.

وقال ترمب إنه يتمنى التوفيق للزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة "خالية من الإرهاب" وقادرة على بناء مستقبل مشرق للعراق.

وأضاف "هذه بداية فصل جديد بين العراق والولايات المتحدة يزخر بالازدهار والاستقرار والنجاح غير المسبوق"، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى علاقة جديدة وقوية ونابضة بالحيوية بين العراق والولايات المتحدة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن الزيدي تلقى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من ترمب، قدّم خلاله التهنئة له بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ووجّه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تأليف الحكومة.

وأشار إلى أن الاتصال استعرض العلاقات الإستراتيجية الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الجانبين أكدا على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

والاثنين الماضي، كُلف الزيدي بتشكيل الحكومة بعيد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي المؤلف من القوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، بدلا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قوبل ترشيحه بمعارضة أمريكية.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله نزار آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.

وسبق أن اصطدم ترشيح "الإطار التنسيقي" للمالكي بـ"فيتو أمريكي"، إذ شكّلت تصريحات ترمب الرافضة له حجر عثرة كبيرا تسبب في تراجع حظوظه في التكليف، ما أدى إلى تشتت الآراء داخل الإطار بين التمسك بالسيادة في الاختيار وخشية العزلة الدولية.

وقبيل اتصال ترمب، بحث الزيدي مع المبعوث الأمريكي لدى سوريا وسفير واشنطن بأنقرة توماس براك، تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوطيد الشراكة الإستراتيجية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الزيدي أنه تلقى اتصالا من المبعوث الأمريكي هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبيّن أنه جرى "مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وبما يسهم في توطيد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين".

ويواجه الزيدي -رجل الأعمال والمصرفي- مهمة شاقة إذ ينبغي أن ينجز تشكيل الحكومة خلال الأيام الثلاثين المقبلة في بلد تعصف به تجاذبات سياسية حادّة.

ووضع التكليف حدا لأزمة دامت أشهرا عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع كل أشكال الدعم عن العراق إن تولى المالكي رئاسة الحكومة مجددا بعدما سبق أن شغلها مرتين.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع شن ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران في 28 فبراير/شباط، استهدفت الجماعات المدعومة من طهران المصالح الأمريكية في العراق وفي عدد من دول المنطقة.