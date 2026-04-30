ترمب يلوّح بتقليص القوات الأمريكية في ألمانيا قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -أمس الأربعاء- إن الولايات المتحدة تدرس خفض قواتها في ألمانيا، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب على إيران.

وعلّق ترمب -في منشور له على منصته "تروث سوشيال"- قائلا إن إدارته "تدرس تقليص القوات الأمريكية في ألمانيا"، مضيفا أن "القرار سيُتخذ خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة تنشر أكثر من 35 ألف جندي في ألمانيا، وفقا للكونغرس. لكن يُعتقد أن العدد أعلى من ذلك، إذ تفيد وسائل إعلام ألمانية بأنه أقرب إلى 50 ألفا.

وكان ترمب هدّد مرارا بخفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا ودول أوروبية حليفة، كجزء من انتقاده لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) لعدم مشاركته في الحرب على إيران.

ووفق تصريحات ترمب، يبدو أن واشنطن مصممة على توبيخ الحلفاء الذين لم يدعموا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أو لم يساهموا في فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.

ألمانيا تُغضب ترمب

وأصبح المستشار الألماني فريدريش ميرتس عرضة لانتقادات ترمب بعدما صرح الأسبوع الجاري بأن إيران "أذّلت" واشنطن على طاولة المفاوضات.

وكان ميرتس صرّح -خلال فعالية مع طلاب في 27 أبريل/ نيسان الجاري- بأنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب على إيران بسرعة.

ورد ترمب -في منشور على "تروث سوشال" أمس- قائلا إن "المستشار الألماني يظن أنه لا ضرر في امتلاك إيران سلاحا نوويا"، مضيفا أن ميرتس "لا يعرف ما يتحدث عنه". كما أرجع -بشكل ضمني- تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا إلى سياسية المستشار الألماني.

ويسلط هذا الخلاف الضوء على تباين وجهات النظر بين إدارة ترمب وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي بشأن إيران، وقضايا أخرى منها الصراع في أوكرانيا.

تخفيف حدة التوتر

وعلى الرغم من انتقادات ترمب الحادة، فإن المستشار الألماني قلل من تداعيات الخلاف معه، مؤكدا أن العلاقات بينهما "لا تزال جيدة".

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين: "من وجهة نظري، لا تزال العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس الأمريكي جيدة كما كانت".

وتابع أنه أعرب عن شكوكه بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ البداية، موضحا "نحن في ألمانيا وفي أوروبا نعاني تبعاتها بشكل كبير".

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تُفضِ إلى اتفاق، ليعلن ترمب الأسبوع الماضي تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية إلى حين تقديم طهران مقترحها بشأن المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.