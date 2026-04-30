بوتين يدخل على خط أزمة إيران ويقترح هدنة مع أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب -في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة ونصف ساعة أمس الأربعاء- تطورات الوضع في إيران وأوكرانيا.

وحذّر بوتين من أن استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل استخدام القوة العسكرية ضد إيران ستكون له "عواقب وخيمة، ليس فقط على إيران ودول الجوار، بل وعلى المجتمع الدولي بأسره".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -بعد المحادثة- إن بوتين عرض على واشنطن المساعدة في مسألة اليورانيوم المخصب لدى إيران، وهو عقبة رئيسية أمام إنهاء الحرب.

وهذا الاتصال هو أول محادثة هاتفية معلنة بين الرئيسين الروسي والأمريكي منذ 9 مارس/آذار الماضي، أي بعد 9 أيام من إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن عرضت موسكو -من أجل حل النزاع العسكري- نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى أراضيها، لكن اقتراحها رفضته واشنطن التي تسعى لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الأمريكية.

وفي تعليقه على الاتصال، قال يوري أوشاكوف -مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية- إن "بوتين طرح أفكارا لحل النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وقال أوشاكوف للصحفيين عقب محادثة الرئيسين: "لدى روسيا التزام راسخ بتقديم الدعم الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة"، مؤكدا أن موسكو "طرحت عددا من المقترحات الرامية إلى حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع إيران التي تربطها بها "شراكة إستراتيجية"، وكذلك مع دول الخليج وإسرائيل، لضمان عدم استئناف العمليات العسكرية في المنطقة.

ولم يفصح أوشاكوف عن طبيعة المقترحات التي قدمها بوتين بشأن الملف الإيراني، لكنه قال إن "أي ‌استئناف للأعمال العسكرية في الشرق الأوسط سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة"، وهو تطور دبلوماسي بارز في الموقف الروسي.

الملف الأوكراني

وبخصوص الملف الأوكراني، قال أوشاكوف إن بوتين اقترح تمديد وقف إطلاق نار مؤقت مع أوكرانيا، بمناسبة إحياء موسكو ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في مايو/أيار المقبل.

وأكد أوشاكوف للصحفيين أن بوتين اقترح وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا احتفالا بذكرى مشاركة الاتحاد السوفياتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو/أيار.

وأضاف: "وافق ترمب على هذه المبادرة بقوة"، مشيرا إلى أن "هذه الذكرى تمثل انتصارا مشتركا على النازية في الحرب العالمية الثانية".

وحول رؤية الولايات المتحدة لمسار الحرب الروسية الأوكرانية، قال أوشاكوف إن "ترمب يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا بات وشيكا".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ناقش -في محادثة هاتفية- مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وطالما كرر ترمب الإدلاء بتعليقات إيجابية عن بوتين، في مقابل انتقاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم موافقته على إبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.