بعد 8 أيام بعرض البحر.. إنقاذ 7 مهاجرين وانتشال 17 جثة قبالة ليبيا

تمكنت فرق خفر السواحل في القوات البحرية الليبية، الأربعاء، من انتشال جثث 17 مهاجرا، في حين فُقدت جثث 9 آخرين، في واحدة من أصعب عمليات الإنقاذ قبالة سواحل البلاد.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي ومصادر أمنية بأنها نجحت في إنقاذ 7 آخرين بعد تعطل قاربهم وتقطع السبل بهم وسط البحر لمدة 8 أيام.

وذكر الهلال الأحمر -في بيان- أن المتطوعين، بالتعاون مع القوات البحرية وحرس السواحل التابع للجيش الوطني الليبي، نفذوا عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث قبالة مدينة طبرق الساحلية الواقعة شرقي البلاد بالقرب من الحدود المصرية.

واستمرت عملية الإنقاذ والانتشال 8 ساعات من العمل المتواصل في ظروف صعبة، وتم تقديم المساعدات الإنسانية والإسعافات للناجين بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وفقا للهلال الأحمر.

وتعد ليبيا ‌‌نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين ينحدر كثير منهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء والذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر هربا من النزاعات والفقر.

وقالت المصادر الأمنية إنه من المتوقع أن تقذف الأمواج جثث المفقودين التسعة إلى الشاطئ خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وفي ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام وعدم استقرار، ازدهر الاتجار بالبشر وإساءة معاملة المهاجرين والانتهاكات بحقهم، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية.

وأعيد 27 ألف مهاجر إلى ليبيا بعد اعتراضهم قبالة شواطئها عام 2025، في حين بلغ عدد القتلى والمفقودين في البحر المتوسط 1314 شخصا، وفقا لأرقام صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

كما أعيد أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى ليبيا بعد ضبطهم قبالة سواحلها على متن قوارب الهجرة، في حين سُجل مقتل 781 مهاجرا وسط البحر المتوسط، خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري، بحسب المنظمة نفسها.