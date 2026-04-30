بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى "خطير" عقب هجوم على حي يهودي في لندن

⁠رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، مستوى "التهديد الإرهابي" ⁠على مستوى البلاد إلى "خطير"، ⁠في إشارة إلى أن وقوع هجوم بات مرجحا ‌للغاية، وذلك عقب واقعة طعن وصفت بأنها "معادية للسامية" شمال لندن.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة ⁠محمود إن المستوى ⁠رُفع من "كبير" بعد الهجوم الذي وقع في ⁠منطقة غولدرز غرين ⁠أمس الأربعاء، ⁠مضيفة أن القرار يعكس بيئة تهديد أوسع وأكثر ‌تصاعدا، وليس واقعة واحدة.

وأضافت شبانة "أعلم أن هذا الأمر سيثير قلقا لا سيما بين أبناء جاليتنا اليهودية، وقد زدنا اليوم التمويل المخصص لحماية جاليتنا اليهودية وسنبذل قصارى جهدنا للقضاء على آفة معاداة السامية في بلادنا" على حد تعبيرها.

وأصيب شخصان بعملية طعن نفذها رجل، أمس الأربعاء، في حي يقطنه يهود شمالي لندن، وفق ما قالت الشرطة البريطانية.

وأعلن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن واقعة الطعن في منطقة غولدرز غرين بلندن "عمل إرهابي"، في حين عدَّها رئيس شرطة العاصمة "عنفا مروّعا موجها ضد المجتمع اليهودي".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 45 عاما، بعدما أوقفته باستخدام مسدس صعق، مشيرة إلى أنها تدرس جميع الدوافع المحتملة في إطار التحقيق.