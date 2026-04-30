برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، اليوم الخميس، إن لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه، مشيرة إلى وجود عراقيل في مجال التمويل، في ظل الحرب الإسرائيلية الحالية.

وأضافت عطيفة -في مقابلة مع الجزيرة- أن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي توصل إلى أن نحو مليون شخص في لبنان، أي 1 من 4 أشخاص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بعد أن بدد التصعيد الأخير المكاسب التي تحققت العام الماضي.

وربطت تدهور الأوضاع بما أسمته النزاع المسلح وما نجم عنه من عمليات نزوح من جنوب لبنان، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مشيرة إلى أن كل ذلك أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر اللبنانية، وجعل الوصول إلى الغذاء تحديا يوميا لملايين اللبنانيين.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدم المساعدات لنحو 600 ألف شخص بصورة يومية وشهرية عن طريق الوجبات الساخنة والمساعدات النقدية، لكنها تحدثت عن عراقيل في الوصول إلى المناطق الجنوبية.

وبحسب المتحدثة، تواجه المنظمة تحديات في مجال التمويل لكنها تسعى مع ذلك بشكل يومي لإدخال قوافل المساعدات، وتركز على الأشخاص الأكثر فقرا وضعفا وهشاشة.

واعتبرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن حل الأزمة الإنسانية في لبنان يكمن في وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع.

وذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي أن 1.2 مليون شخص في لبنان سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد المصنف ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام الجاري.