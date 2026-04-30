باكستان: نحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع أميركا وإيران

أكدت باكستان، اليوم الخميس، أنها تواصل جهودها المكثفة مع الولايات المتحدة وإيران من أجل تحقيق سلام دائم بين البلدين وإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، في مؤتمر صحفي بإسلام آباد، إن المسؤولين في بلاده يواصلون فتح القنوات للمحادثات بين واشنطن وطهران، مشددا على التزام باكستان بمسار السلام وتغليب مبادئ الحوار والدبلوماسية في مواجهة ما وصفها بالتحديات الجيوسياسية المعقدة.

وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف أجرى في 19 أبريل/نيسان الجاري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استغرقت 45 دقيقة، بالإضافة إلى مباحثات أخرى مع السلطات في السعودية وقطر وسلطنة عُمان.

وتابع أن شريف أكد للإيرانيين التزام بلاده بمواصلة جهود الوساطة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، كما تقدم بشكره للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وكان شهباز شريف قام مؤخرا بجولة شملت 3 دول محورية، هي قطر والسعودية وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة لعقد جولة ثانية محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وللبحث عن آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية.

وتوسطت باكستان بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، توجت بعقد جولة أولى من المفاوضات في إسلام آباد، لكن الاتصالات لم تُفضِ حتى الآن إلى عقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين.