أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها البالغ على سلامة مراسل قناة الجزيرة الإخبارية حافظ مريبح، والمصور محمود جاغاتاي ياووز، اللذين كانا ضمن الصحفيين المرافقين لسفن "أسطول الصمود" الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وحمّلت الشبكة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم الجزيرة. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد لوقف خرق إسرائيل المتكرر للقوانين والمواثيق الدولية.

وجددت الجزيرة التزامها بحرية الصحافة، داعية إلى حماية جميع الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت عددا من السفن المشاركة في "أسطول الصمود" قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بفريق الجزيرة والصحفيين الذين كانوا على متن سفنه.