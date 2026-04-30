إدانة أفغاني في فرجينيا بتسهيل تفجير مطار كابل خلال الانسحاب الأمريكي

أدانت هيئة محلفين أمريكية، الأربعاء، مواطنا أفغانيا بتهمة التآمر وتقديم دعم مادي على خلفية تفجير انتحاري دامٍ وقع في مطار كابل خلال انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان عام 2021، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا و160 مدنيا أفغانيا.

ويواجه محمد شريف الله عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما في حدها الأقصى، بعد إدانته بتهمة واحدة في قضية تتعلق بالإرهاب الدولي، وهي القضية التي أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي بما أُنجز فيها خلال خطاب أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس. ولم يدل "شريف الله" بشهادته خلال محاكمته التي استمرت أسبوعا.

وكان نحو 160 أفغانيا و13 من الجنود الأمريكيين قد لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع في 26 أغسطس/آب 2021 بالمطار خلال عملية إجلاء تنفذها القوات الأمريكية، عندما فجر انتحاري نفسه قرب نقطة دخول تعرف باسم "آبي غيت".

وأدانت هيئة محلفين اتحادية في ولاية فرجينيا شريف الله بتهمة تقديم دعم مادي لفرع إقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية يعرف باسم "تنظيم الدولة -ولاية خراسان".

وقال ممثلو الادعاء إن شريف الله ساعد فرع تنظيم الدولة في أفغانستان (تنظيم الدولة -ولاية خراسان) من خلال إجراء عمليات استطلاع وتسهيل الاتصالات قبل الهجوم. ورد محامو الدفاع بأن الحكومة اعتمدت بشكل كبير جدا على أقوال شريف الله نفسه خلال استجوابات مكتب التحقيقات الاتحادي وفشلت في إثبات دوره في التفجير بشكل مستقل.

وقد أخفقت هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان أي من أولئك الضحايا قد قُتل جراء ذلك التآمر.

وكان من الممكن أن يواجه شريف الله حكما بالسجن المؤبد لو توصلت الهيئة إلى قرار بالإجماع بشأن تلك المسألة.

ولم يبد شريف الله أي رد ظاهر على الحكم. ولم يحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أنتوني ترينغا، على الفور موعدا للنطق بالحكم عليه.

إعلان

غياب دليل مادي

ودفعت محامية الدفاع، لورين روزن، بأن الادعاء فشل في تقديم أي دليل يربط شريف الله بالتفجير سوى أقواله هو خلال استجوابه من مكتب التحقيقات الاتحادي الذي استمر ساعات.

وقالت روزن إن شريف الله أخبر رجال مكتب التحقيقات الاتحادي بما اعتقد أنهم يريدون سماعه، ربما خوفا من تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان قبل نقله إلى الولايات المتحدة.

وأبلغت روزن المحلفين خلال المرافعات الختامية للمحاكمة، بأن "المشكلة أنه لم يكن يعرف الكثير عما حدث فعليا في ذلك اليوم. ولم تقدم الحكومة لكم أي شيء يوضح كيفية وقوع هذا الهجوم بالفعل".

وقال المدعي الذي يمثل وزارة العدل الأمريكية، رايان وايت، إن شريف الله أدى دورا حاسما في التخطيط لتفجير "آبي غيت"، وتورط في عدة هجمات أخرى نفذها تنظيم الدولة -خراسان، بما في ذلك هجوم مارس/آذار 2024 على قاعة حفلات في موسكو، الذي أسفر عن مقتل نحو 140 شخصا.