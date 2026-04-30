إدانات دولية لاستيلاء إسرائيل على أسطول الصمود

أدانت مسؤولة بالأمم المتحدة وتركيا وإسبانيا وحركة حماس، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على سفن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن قطاع غزة، قبالة سواحل اليونان.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن العدوان الإسرائيلي على الأسطول يجب أن يُحدث صدمة في أوروبا.

واستنكرت ألبانيز عبر حسابها على منصة "إكس": "كيف يُعقل أن يسمح لإسرائيل بالاعتداء على السفن والاستيلاء عليها في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان/ أوروبا".

وتابعت: "بغض النظر عما يتبادر إلى الذهن عن إسرائيل العنصرية وقادتها المتورطين في الإبادة الجماعية، فإن هذا الأمر كفيل بإحداث صدمة في جميع أنحاء أوروبا".

وختمت تدوينتها بعبارة "فصل عنصري بلا حدود"، في إشارة إلى ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضيه، وترفض قيام دولته المستقلة المنصوص عليها في قرارات أممية.

وطالبت تركيا وإسبانيا، الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ موقف مشترك من العدوان الإسرائيلي، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي، إن الوزيرين أكدا أن التدخل الإسرائيلي غير القانوني ضد "أسطول الصمود" يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح كتشلي أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أن العدوان الإسرائيلي على "أسطول الصمود" في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، عرّض حياة العديد من المدنيين من جنسيات مختلفة للخطر.

وأشار إلى أن فيدان وألباريس أكدا ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا مشتركا من هذا التدخل المخالف للقانون.

على صعيد متصل، وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الهجوم بأنه قرصنة وانتهاك صريح للقانون وهجوم لا يمكن قبوله.

إعلان

وأوضح دوران أن "استهداف هذه المبادرة التي تعكس ضمير المدنيين لا يقتصر على كونه اعتداء على جهود الإغاثة، بل يمثل أيضا تهديدا للقيم الإنسانية المشتركة".

وأضاف أن إسرائيل أظهرت من خلال الهجوم أنها تمارس "القرصنة" في المياه الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء هذا التصرف المتهور، واتخاذ موقف واضح ينحاز إلى القانون والعدالة وحرية الملاحة.

وأشار إلى أن أوضاع المواطنين الأتراك وبقية الركاب على متن الأسطول تجري متابعتها عن كثب، بالتنسيق مع الدول المعنية.

وكذلك أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الإسرائيلي على الأسطول، ووصفته بأنه "هجوم إرهابي وجريمة وعربدة".

وقالت الحركة في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الصهيوني الذي تنفذه بحرية الاحتلال على سفن الأسطول المتجه لقطاع غزة المحاصر، أثناء وجودها قرب سواحل كريت اليونانية".

وأضافت: "هذه القرصنة الصهيونية، وعلى مسافات بعيدة من سواحل غزة، تعد جريمة وعربدة تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم دون رادع أو محاسبة".

ودعت إلى إدانة الهجوم على النشطاء المدنيين، والتحرك دوليا لإطلاق سراح المحتجزين، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

استيلاء إسرائيلي

وفجر الخميس، استولت البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على 21 سفينة من "أسطول الصمود العالمي"، واعتقلت نحو 175 ناشطا وبدأت نقلهم إلى إسرائيل.

وبينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسطول يضم نحو 100 سفينة على متنها حوالي 1000 ناشط من دول عدة، أعلن "أسطول الصمود العالمي" أنه يضم أكثر من 60 قاربا تقل مشاركين من 39 دولة.

وأوضح مسؤولو غرفة الأزمات في "أسطول الصمود" أن 39 قاربا انطلقت من إسبانيا في 12 أبريل/نيسان الجاري، وانضم إليها 20 قاربا في إيطاليا، ليبدأ 59 قاربا الإبحار في 26 من الشهر نفسه باتجاه غزة.

وأشاروا إلى أن الأسطول يضم أيضا سفينتي مراقبة تابعتين لمنظمتي "أوبن آرمز" و"غرينبيس".

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، بعد استكمال استعدادات الأسطول الأخيرة.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها وترحيلهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، وقد أصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما يربو على 72 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح أكثر من 172 ألفا آخرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بعد تدميره بشكل شبه كامل، إلا أن القطاع يشهد أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة في ظل تدمير إسرائيلي واسع النطاق للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

إعلان

ويعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، ونقص حاد في الأدوية والمعدات.