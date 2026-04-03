أمريكا تنشر قاذفات من طراز "بي 52" فوق إيران

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات من طراز "بي 52" فوق إيران.

وأوضحت فوكس نيوز أن نشر قاذفات "بي 52" يُعَد تحوُّلا "عملياتيا" يشير إلى أن القوات الأمريكية قد حققت تفوقا جويا داخل أجزاء من البلاد بعد أسابيع من الضربات التي أضعفت دفاعات طهران.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، في إحاطة يوم الثلاثاء، إن المهمات بدأت "نظرا لزيادة التفوق الجوي"، حيث توسّع القوات الأمريكية عملياتها داخل الأراضي الإيرانية.

وتتيح هذه القاذفات، التي استُخدمت أول مرة خلال الحرب الباردة وطُورت لنحو 70 عاما، للولايات المتحدة زيادة وتيرة ضرباتها ومرونتها.

وعلى عكس الهجمات السابقة التي كانت تُركز على أهداف ثابتة من مسافة بعيدة، تستطيع قاذفات "بي 52" البقاء فوق ساحة المعركة وضرب أهداف متعددة في مهمة واحدة، بما في ذلك الأنظمة المتنقلة والمواقع المحصنة، كما صرَّح مارك جونزينجر، وهو عقيد متقاعد في سلاح الجو وقائد سابق لقاذفات "بي 52″، لشبكة فوكس نيوز.

حرية أكبر في المجال الجوي

وتقول فوكس نيوز إن هذا التطور يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت المرحلة الأولية المتمثلة في إضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية، وأصبحت الآن قادرة على العمل بحرية أكبر داخل المجال الجوي للبلاد، مما يسمح بشن ضربات مستمرة وكثيفة مع دخول الحملة مرحلة أكثر حدة.

ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الذخائر -أكثر من أي قاذفة أخرى في الترسانة الأمريكية- وأن تقوم بإيصال مزيج من القنابل الموجَّهة بدقة وصواريخ كروز بعيدة المدى في مهمة واحدة.

ورغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين تعزيز سيطرتهم على الأجواء، فإن التفوق الجوي لا يقضي على جميع التهديدات. فإيران لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، واعتمدت طوال فترة الحرب على تكتيكات غير متكافئة لمواصلة الهجمات رغم الخسائر التي لحقت بدفاعاتها الجوية.

وقال الرئيس دونالد ترمب خلال خطاب ألقاه أمام الشعب، مساء الخميس، إن الدفاعات الجوية الإيرانية "تم تدميرها"، واصفا القوات الأمريكية بأنها "لا يمكن إيقافها".

إسقاط مقاتلة أمريكية

من جهة أخرى، أعلن موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية في إيران، في حين يتواصل البحث عن طاقمها، وفق الموقع.

ونشر حساب تابع لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني على منصات التواصل صورا تُظهر موقع سقوط مقعد الطائرة ومظلة الطيار، وفق وكالة الأناضول.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، فإن صورة الطائرة التي تقول وسائل الإعلام الإيرانية إنها أسقِطت تتطابق مع صورة طائرة أمريكية من طراز "إف-15".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر -لم تذكر صفتها- أن مروحيات أمريكية تُجري عمليات بحث عن طيار أمريكي أسقط الحرس الثوري طائرته.

وقالت الوكالة الإيرانية (شبه الرسمية) إن هناك احتمالا كبيرا لأسر طيار المقاتلة الحربية الأمريكية التي أسقِطت في إيران صباح اليوم الجمعة.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادرها بأن الطيار تمكَّن من الهبوط في الأراضي الإيرانية باستخدام مقعد القذف المظلي، عقب تدمير مقاتلته المتطورة.

وشنت إيران، اليوم الجمعة، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، في حين سُمع دوي انفجارات وسط العاصمة طهران، ويأتي ذلك مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الهجوم على إيران عبر ضرب الجسور ومحطات الطاقة فيها.

وبعد أكثر من شهر على اندلاع هذه الحرب، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على انتهائها. ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عسكرية على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، الأمر الذي خلَّف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وسط إدانات من الدول التي طالتها هذه الهجمات.