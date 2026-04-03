وول ستريت جورنال: جهود الوساطة بين أمريكا وإيران وصلت إلى طريق مسدود

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن جهود الوساطة الحالية التي تقودها دول في المنطقة من بينها باكستان للتوصل إلى ‌وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى "وصلت إلى طريق مسدود".

وأضافت أن إيران أبلغت الوسطاء بأنها غير مستعدة للاجتماع بمسؤولين أمريكيين في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن أنها تعتبر الشروط الأمريكية لوقف الحرب "غير مقبولة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا ومصر لا تزالان تدفعان لإيجاد مخرج وتدرسان أماكن جديدة لعقد المحادثات بينها الدوحة أو إسطنبول إلى جانب مقترحات جديدة لتجاوز حالة الجمود في جهود الوساطة.

من جهتها، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية (شبه الرسمية) نقلا عن مصدر لم تسمه، مساء اليوم الجمعة، أن طهران رفضت ‌اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار 48 ساعة.

وأضاف المصدر أن الاقتراح قُدم يوم الأربعاء الماضي، عبر دولة أخرى لم يُذكر اسمها في التقرير.

مساع دبلوماسية

وكان وزير الخارجية الباكستاني أكد، الخميس الماضي، أن بلاده سلّمت إيران خطة أمريكية لوقف الحرب تتكون من 15 نقطة بصفتها وسيطا بين طهران وواشنطن.

وكتب وزير الخارجية إسحاق دار على منصة "إكس" "تجري محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان".

كما لفت إلى أن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشوا، الأحد الماضي، "سبل إنهاء الحرب في الشرق ‌الأوسط على نحو دائم"، مضيفا أيضا أن الصين تدعم ‌مبادرة استضافة المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة ‌في ‌إسلام آباد.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، قتلت المئات بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى عشرات القادة العسكريين وخلّفت دمارا واسعا.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة المئات، إضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا، وفق وكالة الأناضول.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنه "قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج"، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمواقع مدنية.

وتعرضت إلى هجوم مباغت في 28 فبراير/شباط الماضي رغم أنها أعلنت إحراز تقدم بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بوساطة عمانية.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين، نووي وصاروخي، يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة دولية.