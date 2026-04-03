روسيا ومصر تطالبان بوقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع نظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة في موسكو التصعيد غير المسبوق في منطقة الخليج، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، محذرا من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الوضع في الشرق الأوسط "مقلق"، ودعا جميع الأطراف إلى الحوار، مؤكدا أن بلاده تواصل اتصالاتها مع مختلف القوى الإقليمية بهدف تخفيف حدة التصعيد.

وتابع أن روسيا ومصر تدعوان إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إنهاء القتال من شأنه أن يسهم في استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يشكل شريانا حيويا للتجارة العالمية.

وأكد أن دول الخليج لديها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإيرانية، معتبرا أن ذلك لا يحتاج تفعيل البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.

وفي سياق متصل، لفت الوزير الروسي إلى ما وصفه بـ"بوادر أزمة" داخل كل من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى تباينات داخل المعسكر الغربي.

تحذير من توسع الصراع

من جانبه، حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن التصعيد العسكري الحالي "سيلقي بتبعاته على العالم"، مشيرا إلى تهديدات مباشرة لأمن الطاقة والأمن الغذائي على المستوى الدولي.

وقال عبد العاطي إن بلاده تواصل التنسيق مع باكستان وتركيا لتغليب المسار الدبلوماسي، ووقف التصعيد، وضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات الحيوية.

وفي السياق ذاته، أدان الوزير المصري ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق، وشدد على أن هذه الدول "لم تكن يوما طرفا في النزاع"، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، داعيا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأكد عبد العاطي أن مصر تنسق مع روسيا ومختلف الأطراف الدولية لتفادي توسع رقعة الصراع، محذرا من انزلاق المنطقة إلى "حالة من الفوضى".

واختتم وزير الخارجية المصري بالتشديد على أن المنطقة "لا تحتمل المزيد من الصراعات"، وأكد أنه ليس هناك رابح من هذه الحرب، داعيا إلى تغليب منطق الحوار والحلول السياسية لإنهاء الأزمة.