استهدافات الخليج.. إيران تقصف محطة مياه بالكويت ومنشأة غاز بالإمارات

لليوم الخامس والثلاثين على التوالي من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أعلنت دول خليجية، اليوم الجمعة، تعرّضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة انطلقت من إيران، شملت الكويت والإمارات والسعودية والبحرين، بينما أكدت الجهات المختصة التعامل مع التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت والسكان.

الكويت

في الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الجمعة، تعرّض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لأضرار مادية، إثر هجوم شنته إيران فجر اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها فورا وفق خطط الطوارئ المعتمدة، لضمان استمرار كفاءة التشغيل، وبالتوازي مع تنسيق كامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية، موضحة أن أي أصوات انفجارات ناتجة عن عمليات الاعتراض.

كما نفى الحرس الوطني الكويتي صحة ما تردد عن تسرب إشعاعي، مؤكدا أن القراءات الإشعاعية ضمن المعدلات الطبيعية وأن منظومة الرصد تعمل على مدار الساعة.

الإمارات

أفادت إمارة أبو ظبي، الجمعة، باندلاع حريق في منشآت حبشان للغاز نتيجة سقوط شظايا عقب تنفيذ اعتراض جوي ناجح.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي، في بيان، إن الجهات المختصة تتعامل مع حادثة سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز إثر اعتراض نفذته الدفاعات الجوية بنجاح.

وأوضح أن العمليات في المنشآت عُلِّقت مؤقتا تزامنا مع تعامل الجهات المعنية مع الحريق الناجم عن الحادثة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر وصباح اليوم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناجمة عن اعتراض الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيّرات بواسطة المنظومات الدفاعية.

السعودية

أفادت وزارة الدفاع السعودية باعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، وفق بيان للمتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيّرة إضافية، في إطار ما وصفته بجهود حماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عبر بيانات متتالية منذ فجر اليوم، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

قطر

ويوم أمس الخميس، أكدت وزارة الدفاع القطرية تعرّض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، مشيرة إلى نجاح القوات المسلحة في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد حذر أمس من مغبة استهداف البنية التحتية الحيوية، لا سيما المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية بدول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ بعضها سكني.