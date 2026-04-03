انتزعت الطالبة الأمريكية من أصول فلسطينية، دانيال خلف، تسوية قضائية مهمة ضد منطقتها التعليمية بضواحي ديترويت في ولاية ميشيغان، وذلك على خلفية تعرضها لإجراءات تأديبية وإهانات لفظية جراء رفضها الوقوف للنشيد الوطني الأمريكي، احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي حديث خاص للجزيرة، وصفت دانيال خلف المواجهة القانونية بأنها كانت "تجربة مرهقة نفسيا"، مشددة على أن إصرارها على المضي في الدعوى نبع من رفضها المطلق لـ"استغلال المعلمين سلطتهم لترهيب الطلاب ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية والإنسانية".

وقالت الطالبة إن التسوية القضائية قضت بمنحها تعويضا ماليا قدره 10 آلاف دولار، مع إلزام المدرسة بحذف المخالفة المسلكية من سجلها الأكاديمي.

واعتبرت أن هذه النتيجة لا تمثل مجرد "انتصار شخصي" فحسب، بل هي "رسالة حازمة لحماية الحقوق الدستورية وحرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية الأمريكية".

وفي أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين بقطاع غزة في الجامعات الأمريكية بدأت من جامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس.