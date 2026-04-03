إسرائيل تفجّر عشرات المنازل جنوب لبنان وخطة لمنطقة عازلة شبيهة بغزة

واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته المكثفة على لبنان اليوم الجمعة، بينما استهدف حزب الله اللبناني بسلسلة هجمات متفرقة أهدافا في الداخل الإسرائيلي أُطلقت خلالها صفارات الإنذار.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي كفرا وصربين في جنوب لبنان.

كما أغار على بلدتي برعشيت وصريفا في جنوب لبنان أيضا، واستهدف منزلا في المنطقة بين بلدتي كفرا وصربين قرب مركز للهيئة الصحية الإسلامية، مما أدى إلى اشتعال سيارة إسعاف كانت بجانب المنزل دون وقوع إصابات.

وحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة برعشيت الجنوبية، بينما استهدفت غارة مماثلة بلدة صريفا في جنوب لبنان، ومروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بتمشيط ساحل بلدة البياضة بالأسلحة الرشاشة وأطلقت صواريخ باتجاه المنطقة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدات بنت جبيل، وحانين، وكونين والطيري في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة محيط شرق بلدة برعشيت في جنوب لبنان. وفجّرت القوات الإسرائيلية ما تبقى من منازل في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر مطلعة أن جيش الاحتلال فجّر صباح اليوم عشرات المنازل في عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وبالتوازي مع تلك الاعتداءات وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، اليوم، إنه تم توجيه إنذار بالإخلاء لجميع سكان منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه قصف أكثر من 3500 هدف في مختلف أنحاء لبنان خلال الشهر التالي لبدء القتال مع حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، أن 1345 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 4040 آخرون منذ بدء الحرب، بينهم 1129 رجلا، و91 امرأة، و125 طفلا، مضيفة أن عدد القتلى يشمل أيضا 53 من العاملين في القطاع الصحي.

حدود المنطقة العازلة

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش سيقدم خطة للقيادة السياسية لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، على غرار الخط الأصفر بغزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال إنه سيتم إخلاء معظم المنطقة العازلة في جنوب لبنان من السكان لمنع الاحتكاك، مضيفا أن مشروع المنطقة العازلة في جنوب لبنان لن يشمل إقامة مقار عسكرية أو نقاط للجيش، لكنه قال أيضا: "إن احتلال كامل الأراضي اللبنانية ليس هدفا للحرب، ولبنان وحده قادر فقط على تفكيك سلاح حزب الله".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي قوله: "لن ننجح بتجريد حزب الله من سلاحه، وهذا مسار بحاجة إلى احتلال كامل للبنان".

على الصعيد نفسه نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال: "إن هدف تدمير القرى اللبنانية التأكد من عدم العودة للعيش في قرى حدودية، وخطة تدمير القرى في جنوب لبنان جزء من مساعي توسيع المنطقة العازلة"، مضيفا أن "الجيش يستعد لطرح خطة على القيادة السياسية لتدمير قرى في جنوب لبنان".

ردود حزب الله

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في 7 بيانات منفصلة أصدرها اليوم الجمعة، أن عناصره فجروا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة البياضة بجنوب لبنان، ونفّذوا سلسلة هجمات استهدفت مستوطنة كريات شمونة، وتجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات المالكية وديشون وموقع هضبة العجل، بالإضافة إلى استهداف عقدة اتصالات في مستوطنة معيليا.

وفي تفاصيل العمليات الميدانية، أوضح الحزب، في بيان له، أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه"، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية الساعة 30:01 من فجر اليوم الجمعة عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في منطقة دير حنا ببلدة البياضة، مؤكدا تحقيق إصابات مؤكدة استدعت تدخل طائرة مروحية لإخلاء الجرحى، ليعقب ذلك استهداف المجاهدين للمنطقة بقذائف المدفعية.

وأعلن الحزب عن استهداف تجمّعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي بصليات صاروخية في مستوطنتي المالكية وديشون الساعة 15:02 فجرا، تلاها استهداف تجمّع آخر الساعة 35:02 في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال. وعاد الحزب ليعلن في بيان لاحق عن استهداف تجمع للجنود في مستوطنة المالكية مرة ثانية الساعة 00:06 صباحا بصلية صاروخية.

وأشار الحزب إلى استهداف "عقدة اتصالات" في مستوطنة معيليا بسرب من المسيّرات الانقضاضية الساعة 30:05 صباحا. واختتم الحزب بياناته بالإعلان عن قصف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية الساعة 15:06 صباحا، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية خامسة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مضيفا أن الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة وبلدات إسرائيلية في إصبع الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت القناة الـ15 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل، وقالت إن عددا منها سقط في مناطق مفتوحة.

ونقلت القناة نفسها عن تقديرات للجيش الإسرائيلي بأن لدى حزب الله اللبناني قدرة نارية لمواصلة القتال لمدة 4 أشهر.

يُذكَر أن إسرائيل تفرض تعتيما على نتائج هجمات حزب الله وإيران، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلّق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل شن عدوان واسع على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي 1345 قتيلا و4 آلاف و40 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

هذا العدوان الموسّع يتواصل ضمن تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، مع اغتيال قادة ومسؤولين أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي.