قتلى وجرحى بضربات روسية على أوكرانيا مع تصاعد وتيرة الهجمات

أسفرت الضربات التي شنتها روسيا على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون، في وقت تشهد فيه وتيرة الهجمات تصعيدا ملحوظا مع تعثر مساعي السلام.

وأعلن مكتب المدعي العام في منطقة خيرسون (جنوب شرق) أن القوات الروسية استهدفت المنطقة بالقصف المدفعي وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 42 عاما إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيّرة.

اتساع الهجمات

وأضاف أن الهجمات أسفرت أيضا عن إصابة 16 شخصا، بينهم قاصر وثلاثة من عناصر الشرطة، جراء غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق سكنية.

وفي شمال البلاد، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيغيف دميترو بريغينسكي بأن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا استهدف إحدى المنشآت، ما أدى إلى تضرر مبانٍ تابعة لشركة محلية ومقتل شخص واحد، بحسب حصيلة أولية.

كما طالت الضربات شرق أوكرانيا، حيث أعلن المسؤول الإقليمي فاديم فيلاشكين إصابة 9 أشخاص على الأقل في غارات جوية استهدفت مدينة دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك، موضحا أن القصف تم باستخدام قنابل جوية وألحق أضرارا بمبانٍ إدارية ومنازل.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشنها موسكو منذ اندلاع الحرب في عام 2022، حيث أظهر تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية أن روسيا كثّفت استخدام الطائرات المسيّرة خلال شهر مارس/آذار الماضي، مسجلة أعلى معدل إطلاق شهري منذ بدء الحرب.