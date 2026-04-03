أكبر زيادة منذ الحرب العالمية الثانية.. ترمب يطلب ميزانية دفاعية بـ1.5 تريليون دولار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تقديم طلب ميزانية عام 2027 إلى الكونغرس، وتشمل إنفاقا دفاعيا بقيمة 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة 42% عن العام الجاري.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه تمثل زيادة "تاريخية" أخرى لميزانية الدفاع، بمقدار 445 مليار دولار.

وفي مقابل هذه الزيادة، تضمَّن طلب الميزانية خفض الإنفاق غير الدفاعي بمقدار 73 مليار دولار، أي بنسبة تراجع بلغت 10%.

كما حدد البيت الأبيض أولويات ميزانية العام المقبل، التي تشمل "استعادة الهيمنة البحرية الأمريكية"، إذ يتضمن الطلب تمويلا لبناء 123 سفينة لتلبية احتياجات البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي.

وتُعَد هذه الخطوة أكبر زيادة سنوية في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتضع برامج الدفاع الصاروخي في صدارة أولويات الإدارة، إذ يشمل طلب الميزانية تمويل البرنامج المعروف باسم "القبة الذهبية" بتكلفة تُقدَّر بنحو 185 مليار دولار.

وذلك بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وسفن حربية من شركة لوكهيد مارتن، وكذلك غواصات من طراز "فرجينيا" تصنعها شركتا جنرال دايناميكس وهنتنغتون إنجالز إندستريز.

وكان ترمب قد طلب العام الماضي ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، قبل أن يضيف تمويلا تكميليا بنحو 150 مليار دولار، مما رفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

وخلال حملته الانتخابية السابقة، تعهد ترمب بتحقيق توازن في الميزانية خلال خمس سنوات، لكنه أنهى ولايته الأولى بإضافة نحو 7.8 تريليونات دولار إلى الدين العام، مما يضع خططه المالية الحالية تحت تدقيق المستثمرين وصناع القرار.