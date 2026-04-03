ضحايا وحرائق في هجمات إيرانية على منشآت حيوية بدول الخليج

مع صباح اليوم الـ36 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت سلطات دبي أنها تعاملت مع "واقعة بسيطة" تتعلق بمبنى شركة "أوراكل" المتخصصة في بناء قواعد البيانات، إثر سقوط شظايا وحطام عقب عملية اعتراض جوية، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل إصابات.

وفي البحرين سقطت شظايا في منطقة سترة نتيجة اعتراض مسيرة، وأعلنت السلطات إصابة 4 مواطنين وتضرر منازل جراء اعتراض مسيرة إيرانية.

وكانت كل من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وقطر قد أعلنت -أمس الجمعة- تعرُّضها لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، مما أدى إلى أضرار في منشآت حيوية، كما تسببت الهجمات في وفاة شخص بالإمارات وإصابة آخرين.

وشملت هجمات الجمعة منشآت حيوية في هذه الدول، أبرزها مصفاة ميناء الأحمدي ومحطة كهرباء وتحلية مياه بالكويت، ومنشأة حبشان للغاز في الإمارات، وفق بيانات رسمية صادرة عن هذه الدول.

الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 26 طائرة مسيّرة و7 صواريخ باليستية وصاروخين جوّالين (كروز).

وأفادت -في بيانات متتالية- بتعرض البلاد لـ4 هجمات بالصواريخ والمسيّرات منذ فجر الجمعة.

والصاروخ الجوّال أو "كروز" هو سلاح موجَّه بدقة يعمل بمحرك نفاث، ويطير بسرعة ثابتة داخل الغلاف الجوي مثل الطائرة، ويستخدم أجنحة للتحليق.

وبشأن الأضرار التي تسببت فيها الهجمات، أفادت مؤسسة البترول الكويتية باندلاع حرائق في وحدات تشغيلية بمصفاة ميناء الأحمدي عقب استهدافها بطائرة مسيّرة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن أنظمة الرصد البيئية لم تسجل أي مستويات غير طبيعية في جودة الهواء.

وفي هجوم ثانٍ، أعلنت وزارة الكهرباء -في بيان- تعرُّض إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجوم "إيراني آثم" أدى إلى أضرار مادية.

لكن الحرس الثوري الإيراني ادعى عدم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المنشأة الكويتية، متهما إسرائيل بتنفيذ العملية بهدف إلصاق التهمة بطهران وإحداث فتنة، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية -في بيانات متتالية- اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيّرة منذ فجر الجمعة.

الإمارات

في أبو ظبي، أعلن المكتب الإعلامي -في بيان- أن الجهات المختصة تعاملت مع سقوط شظايا في منشأة حبشان للغاز، مما أدى إلى حريق وتعليق العمليات.

إعلان

وأكد المكتب الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريقين اندلعا في الموقع، وباشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل مع الحادث، وتمَّت السيطرة على الوضع.

وأعلن المكتب وفاة شخص من الجنسية المصرية خلال إخلاء الموقع، وإصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، اثنان من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية المصرية. ‏كما لحقت أضرار جسيمة بالمنشآت، ولا تزال أعمال التقييم جارية.

وفي بيان آخر، أعلن المكتب تعامل الجهات المختصة مع حادث ناجم عن سقوط شظايا في منطقة عجبان، إثر اعتراض ناجح من الدفاعات الجوية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من الجنسية النيبالية و5 من الجنسية الهندية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية -في بيان- اعتراض 18 صاروخا باليستيا و4 صواريخ جوّالة و47 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 475 صاروخا باليستيا، و23 صاروخا جوّالا، و2085 طائرة مسيّرة".

وأفادت بسقوط قتلى وجرحى جرّاء الهجمات، بينهم عسكريون ومدنيون من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع -في بيان- أنها تصدت بنجاح لهجوم إيراني بعدد من المسيّرات.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية -في بيانات متتالية- انطلاق صفارات الإنذار 4 مرات منذ فجر الجمعة، داعية السكان للتوجه إلى أماكن آمنة.

كما أعلنت اعتراض وتدمير 188 صاروخا و445 طائرة مسيّرة ضمن "العدوان الإيراني الآثم" على المملكة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، لكنَّ بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه.