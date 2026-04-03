شاهد.. حزب الله يتصدى لمروحية إسرائيلية بصاروخ "أرض جو"

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني الخميس مشاهد من تصدي مقاتليه لمروحية عسكرية إسرائيلية في سماء بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

ووثقت المشاهد -وفق الفيديو- عملية رصد دقيقة لمروحية أباتشي تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع استعداد مقاتلي حزب الله لإطلاق صاروخ "أرض – جو" باتجاهها.

ووفق اللقطات التي بثها الإعلام الحربي، فإن عملية التصدي تعود إلى 26 مارس/آذار الماضي، وأظهرت "فرار المروحية الإسرائيلية بوضعية انهدام سهمي"، حسب ما ورد في الفيديو.

ويؤكد حزب الله -في بيانات متتالية- أن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، قُتل 10 عسكريين إسرائيليين وأصيب آخرون في جنوب لبنان، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، دون إعلان حصيلة إجمالية دقيقة للإصابات.

وفي أوائل الشهر الماضي، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، مع اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.