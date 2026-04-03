شاب يفجّر عبوات نارية في قطار سريع بألمانيا

فجّر شاب يبلغ من العمر 20 عاما مسلّحا بسكّينَين عبوات نارية في قطار سريع بألمانيا قبل أن يتمكّن الركاب من السيطرة عليه وتوقيفه، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به قام بتفجير "عبوات نارية"، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة قبل أن يتمكّن الركاب من السيطرة عليه وحبسه في المرحاض.

وأعلنت الشرطة أنها تحقق في دوافع المشتبه به، بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أن المهاجم أكد رغبته في قتل أشخاص، وأفاد شهود عيان إذاعة "دويتشلاندفونك" العامة بأن العبوات كانت تحتوي على كريات بلاستيكية.

ووقعت الحادثة ليل الخميس في قطار متجه إلى فرانكفورت أم ماين (غرب)، وقد أُجلي ركابه البالغ عددهم 180 شخصا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إن بعض الركّاب عانوا من صدمات صوتية، بينما ذكرت متحدثة باسم

الشرطة في وقت سابق إن البعض أُصيب أيضا بجروح جلدية طفيفة.

من جهتها، ذكرت متحدثة أخرى باسم الشرطة أن الرجل هدد بشن هجوم وكان يحمل سكينا في حقيبة ظهره، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولا يزال الدافع قيد التحقيق.

وحددت الشرطة لاحقا أن الأصوات كانت ناتجة عن أجهزة تشبه الألعاب النارية المشتعلة، ووصفتها الشرطة بأنها ما يسمى بمفرقعات "إيرسوفت" رغم أنه ظل من غير الواضح بالضبط نوعها.