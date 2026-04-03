رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم

تعهد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف -أمس الخميس- بـ"إراقة الدماء" من أجل إيران، وقال ردا على تهديدات واشنطن بشن هجوم بري، إنهم مستعدون، وثابتون، وينتظرون الأمريكيين.

وأشار قاليباف -في منشور على منصة إكس ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة لإيران- إلى أن نحو 7 ملايين شخص أعلنوا استعدادهم لحمل السلاح ومواجهة "العدو" والدفاع عن بلادهم.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن الدفاع عن الوطن فحسب، بل عن إراقة الدماء من أجله. لقد فعلنا ذلك من قبل ونحن مستعدون لذلك مجدداً".

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية بغزو بري لبلاده، قال قاليباف: "نحن مسلحون ومستعدون وثابتون. تعالوا، نحن في انتظاركم".

وقال ترمب -فجر الخميس- إن واشنطن أنجزت -إلى حد كبير- أهدافها العسكرية في إيران، مستدركًا "لكننا سنوجه لهم ضربة قاسية جدًا خلال أسبوعين أو ثلاثة". وأوضح أن هذه الهجمات ستعيد إيران إلى "العصر الحجري".

وجاءت تصريحات ترمب بعد أيام من حديث مسؤولين أمريكيين لصحيفة واشنطن بوست عن استعداد وزارة الحرب (البنتاغون) لشن عملية برية في إيران قد تستغرق شهرين، مع احتمال احتلال جزيرة خارك الإستراتيجية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفَة.