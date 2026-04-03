دول خليجية تعترض هجمات ومسيّرة تسقط عند الحدود العراقية الأردنية

أعلنت دول خليجية تصديها لهجمات إيرانية اليوم الجمعة، فيما سقطت مسيّرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن، وسط دويّ أصوات انفجارات في العاصمة بغداد وإقليم كردستان.

وأكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية، وذلك بعد أن أفاد مراسل الجزيرة بسماع دويّ صفارات الإنذار تزامنا مع الاعتراضات الجوية.

وفي البحرين، أطلقت وزارة الداخلية صفارات الإنذار بعد تعرض الدولة لهجمات معادية.

وكانت البحرين أعلنت اعتراض وتدمير 188 صاروخا و429 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وبدورها، نفت حكومة دبي استهداف الحرس الثوري الإيراني مركز بيانات شركة أوراكل، مشددة على أن الخبر المتداول بشأن ذلك "مفبرك وغير صحيح".

وأتى نفي الإمارات بعد أن أعلن الحرس الثوري أنه استهدف شركة أوراكل الأمريكية في دبي، ردا على محاولة اغتيال رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي أمس الخميس.

وكانت الإمارات أفادت الخميس بأن إجمالي ما اعترضته بلغ 457 صاروخا باليستيا و19 صاروخا من نوع كروز و2038 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

سقوط مسيّرة

في الأثناء، سقطت طائرة مسيّرة الخميس داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن، وفق إعلام عراقي.

ونقل موقع "شفق نيوز" العراقي عن مصدر أمني -لم يسمّه- أن الطائرة سقطت داخل محيط المنفذ الواقع غربي محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

ومنفذ طريبيل الحدودي معبر بري بين العراق والأردن يقع غربي الأنبار، ويعد من أهم المنافذ التجارية بين البلدين.

ولم تتضح على الفور الجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات العراقية أو الأردنية.

ضربات بالعراق

وفي العراق كذلك، دوّت أصوات انفجارات في جانب الكرخ من بغداد، وفق مراسل الجزيرة.

وأكد مصدر في الشرطة العراقية -في تصريحات للجزيرة- أن هجوما استهدف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي بمحيط مطار بغداد، والذي تعرض لهجمات عدة في الأسابيع الماضية.

كما قالت مراسلة الجزيرة إن أصوات انفجارات سُمعت في أربيل بإقليم كردستان العراق.

ومن جانبه، أفاد مصدر في الحشد الشعبي -في تصريح للجزيرة- بأن ضربة جوية طالت مقر اللواء 30 في الحشد بسهل نينوى شمالي العراق.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق لهجمات يومية بمسيّرات وصواريخ.

وتقول فصائل عراقية -منضوية تحت ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية"- إنها تنفذ عمليات ضد قواعد أمريكية في البلاد والمنطقة باستخدام صواريخ ومسيّرات.

كما تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار في منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، وهو ما أدانته هذه الدول وطالبت مرارا بوقفه.