حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" تغادر كرواتيا بعد إجراء إصلاحات

epa12858426 The US Navy aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN-78) sits anchored in Split, Croatia, 29 March 2026. The ship arrived for repairs following a non-combat fire during operations in the Red Sea. The world's largest carrier, which recently supported Operation Epic Fury, transitioned to the NATO-allied port after a March 12 laundry room fire injured three sailors and damaged sleeping quarters. The vessel remains a centerpiece of US naval power, housing over 5,000 crew members and 75 military aircraft. EPA/STRINGER
"فورد" رست في كرواتيا قبل نحو أسبوع بعد توقف في خليج سودا باليونان لإجراء صيانة إثر حريق شبّ في غرفة الغسيل الخاصة بها (الأوروبية)
Published On 3/4/2026

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" مدينة سبليت الكرواتية، دون تحديد وجهتها الجديدة، عقب توقفها من أجل إجراء إصلاحات.

وأعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "لا تزال مستعدة لتنفيذ مهام كاملة دعما للأهداف الوطنية في أي منطقة عمليات".

وكانت "فورد" رست في كرواتيا قبل نحو أسبوع، بعد توقف في خليج سودا باليونان لإجراء صيانة بعد حريق شبّ في غرفة الغسيل الخاصة بها في 12 مارس/آذار الماضي، إذ خضعت لمزيد من الإصلاحات في كرواتيا.

وقال مسؤول أمريكي في ذلك الوقت إن ما يقرب ‌من 200 بحار تلقوا العلاج من مشكلات مرتبطة باستنشاق الدخان، واستغرق إخماد الحريق ساعات عدة، وأثّر كذلك على ما يقرب من 100 من أسرّة النوم.

SOUDA, GREECE - MARCH 23: The United Stated Navy aircraft carrier USS Gerald R. Ford arrives in Souda Bay on March 23, 2026 in Souda, Greece. The USS Gerald R. Ford is undergoing repairs at Naval Support Activity Souda Bay on the Greek island of Crete, following a fire that reportedly broke out in a laundry room on the aircraft carrier earlier this month, injuring some sailors and causing significant damage. The vessel has also had issues with its toilet system. Since departing Norfolk, Virginia on June 24 last year, the Ford has been deployed to the Mediterranean, Caribbean, and most recently the Red Sea as part of U.S. operations against Iran, and is currently on course to become the longest deployed carrier since the Vietnam War. (Photo by Carl Court/Getty Images)
وغادرت "فورد" التي تُعد أكبر حاملة طائرات أمريكية ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية في 24 يونيو/حزيران 2025، مما يجعل انتشارها من أطول عمليات الانتشار في تاريخ البحرية.

وسيتعيّن على حاملة الطائرات المرور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، إذا توجّهت إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط، مما يجعل تعرّضها للاستهداف محتملا، لا سيما من جماعة أنصار الله (الحوثي).

وانخرط الحوثيون في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ⁠خلال الأيام القليلة الماضية، ⁠دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 فبراير/شباط الماضي خلّفت آلاف القتلى والجرحى وعشرات القادة، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتقل حاملة الطائرات فورد ‌على متنها أكثر من 5 آلاف بحار، إضافة إلى أكثر من 75 طائرة عسكرية، بينها مقاتلات مثل "إف-18 ‌سوبر هورنت"، ‌وتضم كذلك أنظمة رادار متطورة تساعد في إدارة الحركة الجوية والملاحة.

ولا تزال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في بحر العرب، إذ قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الجمعة إنها "تواصل إجراء العمليات الجوية ليلا ونهارا".

في حين غادرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" ميناء نورفولك، الأربعاء الماضي، متوجهة إلى الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

