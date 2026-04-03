حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" تغادر كرواتيا بعد إجراء إصلاحات

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" مدينة سبليت الكرواتية، دون تحديد وجهتها الجديدة، عقب توقفها من أجل إجراء إصلاحات.

وأعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "لا تزال مستعدة لتنفيذ مهام كاملة دعما للأهداف الوطنية في أي منطقة عمليات".

وكانت "فورد" رست في كرواتيا قبل نحو أسبوع، بعد توقف في خليج سودا باليونان لإجراء صيانة بعد حريق شبّ في غرفة الغسيل الخاصة بها في 12 مارس/آذار الماضي، إذ خضعت لمزيد من الإصلاحات في كرواتيا.

وقال مسؤول أمريكي في ذلك الوقت إن ما يقرب ‌من 200 بحار تلقوا العلاج من مشكلات مرتبطة باستنشاق الدخان، واستغرق إخماد الحريق ساعات عدة، وأثّر كذلك على ما يقرب من 100 من أسرّة النوم.

وغادرت "فورد" التي تُعد أكبر حاملة طائرات أمريكية ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية في 24 يونيو/حزيران 2025، مما يجعل انتشارها من أطول عمليات الانتشار في تاريخ البحرية.

وسيتعيّن على حاملة الطائرات المرور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، إذا توجّهت إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط، مما يجعل تعرّضها للاستهداف محتملا، لا سيما من جماعة أنصار الله (الحوثي).

وانخرط الحوثيون في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ⁠خلال الأيام القليلة الماضية، ⁠دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 فبراير/شباط الماضي خلّفت آلاف القتلى والجرحى وعشرات القادة، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتقل حاملة الطائرات فورد ‌على متنها أكثر من 5 آلاف بحار، إضافة إلى أكثر من 75 طائرة عسكرية، بينها مقاتلات مثل "إف-18 ‌سوبر هورنت"، ‌وتضم كذلك أنظمة رادار متطورة تساعد في إدارة الحركة الجوية والملاحة.

ولا تزال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في بحر العرب، إذ قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الجمعة إنها "تواصل إجراء العمليات الجوية ليلا ونهارا".

في حين غادرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" ميناء نورفولك، الأربعاء الماضي، متوجهة إلى الشرق الأوسط.