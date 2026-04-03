ترمب: الاستيلاء على النفط الإيراني سيحقق ثروة طائلة

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإثارة الجدل من جديد بشأن خططه للاستيلاء على النفط الإيراني، الأمر الذي يُبرز طريقة تعامله مع الأزمة العسكرية في الشرق الأوسط بمنظور اقتصادي بحت.

وفي أحدث تدويناته على منصته تروث سوشيال، كتب ترمب "بمزيد من الوقت، يمكننا بسهولة فتح مضيق هرمز، والاستيلاء على النفط، وتحقيق ثروة طائلة". وأضاف أن ذلك "سيكون بمثابة تدفق نفطي هائل للعالم".

هذه ليست المرة الأولى التي يعبّر فيها ترمب عن رغبته في السيطرة على مخزون النفط الإيراني، فمن بين تصريحات عديدة قال ترمب في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، الأحد الماضي، إن خياره المفضل هو "الاستيلاء على النفط".

وشبَّه ترمب الخطوة المحتملة بالوضع في فنزويلا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على صناعة النفط الفنزويلية "لأجل غير مسمى"، وذلك في أعقاب العملية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما لوَّح الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة -من بينها مقابلته مع فايننشال تايمز- بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك التي تُعَد القلب النابض للاقتصاد الإيراني، إذ تضم أهم محطة لتصدير الخام في البلاد، وتستحوذ وحدها على نحو 90% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية إلى العالم.

الخطاب الأول منذ بدء الحرب

يأتي ذلك بعد خطاب ترمب الأربعاء الماضي، الذي وجهه إلى الأمة -كما روَّج له- والذي دافع فيه عن طريقة ‌تعامله مع الحرب التي أطلقها قبل أكثر من شهر بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران، متوعدا في الوقت ذاته بمزيد من الهجمات القوية عليها.

وقال الرئيس الأمريكي، في أول خطاب له منذ بدء الحرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إن الجيش الأمريكي يقترب من إنجاز مهمته التي أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي"، كما ⁠جدَّد تهديده بقصف الجمهورية الإسلامية وإعادتها إلى ⁠العصر الحجري.

وأضاف ترمب، الذي يواجه رأيا عاما أمريكيا متخوفا من الحرب وتراجعا لمعدلات شعبيته في استطلاعات الرأي، أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية والجوية الإيرانية، وشلَّت برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي، ⁠وأنها ستواصل ضربها "بقوة شديدة" خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ورغم حديثه عن أن الجيش الأمريكي سيكمل أهدافه "قريبا جدا"، فإنه لم يقدّم جدولا زمنيا محدَّدا لإنهاء الأعمال القتالية.

وأشار إلى أن الحرب قد تتصاعد إذا لم يرضخ القادة الإيرانيون للشروط الأمريكية خلال المفاوضات، مع إمكانية شن ضربات على البنية التحتية للطاقة والنفط في إيران.

وربما لا يقدّم تكرار ترمب لتهديداته والرسائل المتضاربة في تصريحاته أي إسهام في تقليص اضطراب الأسواق المالية وتهدئة مخاوف الرأي العام الأمريكي، الذي ⁠لم يُظهر دعما يُذكَر لأكبر عملية عسكرية للبلاد منذ غزو العراق عام 2003.

كما لم تكن تعليقاته واضحة بشأن إن كانت العمليات العسكرية الأمريكية ستنتهي حتى قبل أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي تحكم إيران الخناق عليه، مما تسبب في إحدى أسوأ أزمات الطاقة العالمية في التاريخ.

وبدلا من ذلك، كرر دعوته للدول التي تعتمد على نفط الخليج إلى تحمُّل عبء إعادة فتح الممر المائي وتأمينه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى إمدادات الطاقة من المنطقة".