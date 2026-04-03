واشنطن تؤجل تسليم 400 صاروخ توماهوك لطوكيو بسبب حرب إيران

قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة أبلغت اليابان بتأجيل تسليمها نحو 400 صاروخ من نوع توماهوك، بسبب الضغط الذي تسببه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على مخزونات الصواريخ.

وكان يُفترض تسليم طلبية طوكيو من هذه الصواريخ في مارس/آذار 2028، غير أن واشنطن أبلغت أن الموعد سيتأخر، وفقا لمصادر مطلعة للوكالة.

استنزاف الإمدادات

ووفق بلومبيرغ، فقد كان لدى الولايات المتحدة قرابة 4 آلاف صاروخ توماهوك في مخزوناتها قبل الحرب على إيران، موضحة -نقلا عن مصدر- أن ما يزيد عن عامين من الإنتاج استُهلك حتى الآن في الحرب.

وقبل نحو أسبوع، ذكرت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مصادر مطلعة- أن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من ‌850 صاروخ توماهوك كروز خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب على إيران، ما أدى إلى استهلاك هذه الأسلحة الدقيقة بوتيرة أثارت قلق بعض مسؤولي البنتاغون.

ويُنظر إلى تأجيل طلبية اليابان الموقعة في عام 2024 بقيمة 2.35 مليار دولار، كأحدث مثال على كيفية استنزاف الحرب ضد إيران، للإمدادات والقوات الأمريكية على حساب الردع أمام الصين، الخصم الإستراتيجي الرئيسي لواشنطن.

وتُعد صواريخ توماهوك من أبرز أدوات الضربات الدقيقة في الترسانة الأمريكية، إذ تُطلق عادة من السفن الحربية والغواصات لاستهداف مواقع بعيدة بدقة عالية، وغالبا ما تُستخدم في المراحل الأولى من النزاعات.

كلفة هائلة

وأمس الخميس، أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن بحث للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، بأن الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات الحليفة لها استهلكت أكثر من 11 ألفا و200 قطعة ذخيرة بتكلفة تقدر بـ26 مليار دولار في الأيام الـ16 الأولى من الحرب.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 1200 نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت، كانت من بين هذه الذخائر، بالإضافة إلى مئات من صواريخ توماهوك بعيدة المدى، وأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ اندلعت قبل 35 يوما، مخلفة آلاف القتلى والجرحى.